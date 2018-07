Eintracht bietet Rock und Pop

Anzeige

„Me and my Brother“ spielt heute, Samstag, um 21 Uhr auf dem Jubiläums-Sportfest der Eintracht ’93 Walldürn. „Me and My Brother“ sind die Brüder Steffen und René, seit 2011 haben sie sich ein breites Spektrum verschiedenster Musikrichtungen angeeignet. Die Musik wird dabei auch stimmungsmäßig stets der Situation beziehungsweise der Umgebung angepasst. Für das Eintracht-Sportfest mit dem gemütlichen Festplatz-Openairbereich werden die beiden Musiker mit Gitarre und Keys im Gepäck den passenden Feiersoundtrack zum Jubiläum abliefern. Bild: Eintracht Walldürn