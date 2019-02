Krautheim.In der Themenreihe „Da geht was. Engagement ganz praktisch fördern.“ wird von der Diözesanstelle am Dienstag, 5. Februar, von 19 bis 21.30 Uhr das Werkzeug „Aufgabenbeschreibung“ im Pfarrsaal in Krautheim vorgestellt.

Klarheit in der Arbeit schaffen

Aufgabenbeschreibungen bringen vor allem Klarheit in ein Engagement und das motiviert.

Der Abend ist besonders für haupt- und ehrenamtlich Tätige in leitender Funktion interessant und darüber hinaus für alle ehrenamtlich Tätigen, die nach Klarheit in ihrer Tätigkeit suchen.

Der Abend findet ab sieben angemeldeten Personen statt. Anmeldungen bei der Diözesanstelle Odenwald-Tauber, Anja Heß, Telefon 06281/522926, anja.hess@esa-dioezesanstelle.de.

Spontane Interessenten sollten sich am Tag zuvor auf der Internetseite www.dst-ot.de versichern, dass der Abend nicht abgesagt wurde. Angemeldete Personen werden bei einer Absage des Abends persönlich darüber informiert.

