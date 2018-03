„Ensemble polychrome“ mit neuem Programm

Anzeige

Schöntal.Ein wie immer äußerst abwechslungsreiches Programm wird auch in diesem Jahr von „Ensemble polychrome“ in der Zeit vor Ostern geboten. „Musik zum Innehalten“ heißt das Motto dieser Reihe. Das Konzert am Samstag, 17. März, um 19 Uhr in der evangelischen Kirche Kloster Schöntal trägt den Titel „varietas delectat“. „Abwechslung erfreut“, so könnte man das Konzept der etwa einstündigen musikalischen Veranstaltung übersetzen. Heitere, meditative und tiefsinnige Musikstücke erklingen in aparten Farbzusammenstellungen, interpretiert von Annette Kutzer (Violine), Carolin Zwanzer (Violine), Martin Krebs (Horn) und Albert Loritz (Bassklarinette). Vom 17. bis zum 20. Jahrhundert reicht die Bandbreite der zu hörenden Werke. Die ausgewählten Komponisten, in historischer Reihenfolge angeordnet, sind Mouret, Bach, Leclair, Mozart, Wesley, Paganini, Glinka, Mendelssohn, Borodin, Tanejew, Martin und Schroeder. Der Eintritt ist frei. Bild: Ensemble Polychrome