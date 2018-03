„Erwartungen als Kulturträger mehr als erfüllt“

Anzeige

Altheim.Der Musikverein Altheim absolvierte im zurückliegenden Jahr mit der Gesamtkapelle und den „Kirnautaler Musikanten“ insgesamt 26 Auftritte und 63 Proben, wie in der „Krone“ Schriftführerin Miriam Häfner bei der Jahreshauptversammlung des Vereins berichtete. Somit habe der Verein die an ihn gesteckten Erwartungen als Kulturträger der Gemeinde mehr als erfüllt, attestierten Ortsvorsteher Hubert Mühling und Dirigent Harald Killian dem Verein.

Erfolgreiche Zusammenarbeit

Die Grundausbildung der Jungmusiker erfolge bei der Musikschule Walldürn und dies sehr harmonisch und erfolgreich, ließ Vorsitzender Martin Sans wissen. Eine stetige Jugendausbildung sei für einen Fortbestand eines Vereins von äußerster Wichtigkeit. Sehr erfreut zeigte er sich darüber, dass die Jugendlichen – Pia Weber, Hanna Sans, Yannik Spiesberger und Lars Schmitt im November letzten Jahres das bronzene Leistungsabzeichen erfolgreich abgelegt haben. Die Geehrten hätten die Eingliederung in die Kapelle problemlos gemeistert, so Sans.

Sehr umfangreich und detailliert ließ Schriftführerin Miriam Häfner das abgelaufene Vereinsjahr mit einigen Höhepunkten garniert, Revue passieren. Auf dem Programm standen unter anderem die Teilnahme an den Fastachtsumzügen Narrenring in Tauberbischofsheim, Walldürn, Gänsemarsch, Rosenmontagsball „Im Wilden Westen“, der Weckruf, die musikalische Unterhaltung des Volksfestes Adelsheim, und der Musikfeste in Rinschheim, Walldürn und Hainstadt sowie „Altheim musiziert“ und Weihnachtsmärkte in Gerichtstetten und Altheim sowie die Mitgestaltung der Christmette. Daneben wurden kirchliche und weltliche Anlässe musikalisch umrahmt.