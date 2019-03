Es geht in die zweite Runde

Neckar-Odenwald-Kreis.„Mit gut gefüllten Vorschlagslisten wirbt der Vorstand des Kreisverbands der Freien Wähler um das Votum ihrer Mitglieder und damit um die Nominierung von 58 Frauen und Männern“, heißt es in einer Pressemitteilung der Freien Wähler. Die zentrale Aufstellungsversammlung für alle sieben Wahlkreise findet am morgigen Sonntag um 18 Uhr in Heidersbach im Hällele statt. Dazu sind alle Mitglieder des Kreisverbands aus den Ortsvereinen der Freien Wähler sowie die Kandidatinnen und Kandidaten willkommen.

Doch kein Mitglied

Für die Freien Wähler im Landkreis ist dies die zweite Runde, denn ursprünglich war man bereits am 14. März zusammengekommen. Geplant war dieses „Nachsitzen“ so nicht, wie der Kreisvorsitzende Bruno Herberich betont. Die erste Versammlung war gut besucht, vom Verlauf und vom Ergebnis her „eigentlich“ erfolgreich. Leider war sie nur „eigentlich“ erfolgreich, denn, so Herberich, im Nachhinein musste festgestellt werden, dass eine Person, die sich – auch auf konkrete Nachfrage – als Mitglied erklärt hatte, an den Abstimmungen und Wahlen teilgenommen hatte, obwohl die Mitgliedschaft doch nicht gegeben war. Der Vorstand entschied sich daraufhin, die Nominierungsversammlung nochmals anzusetzen. Künftig werde man noch genauer hinschauen und nicht mehr nur auf Vertrauen bauen können.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019