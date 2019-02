Es gibt genug Pizza für alle

Als ich noch ein Kind war, da war die Sache für mich klar: gerecht ist, wenn jeder dasselbe bekommt. Bei einer Pizza zum Beispiel, da mussten alle Stücke gleich groß sein und jeder musste die gleiche Anzahl Pizzastücke bekommen. Sonst war das ungerecht.

Irgendwann merkte ich, dass nominale Gleichverteilung – so wie bei der Pizza – nicht immer gerecht ist. Gerechter wäre es vielleicht, den Bedürfnissen möglichst Vieler zu entsprechen. Für die Pizza bedeutet das: gerecht sind nicht gleich große Stücke, sondern wenn jeder von seinem Anteil an der Pizza satt werden kann.

Wenn in den Nachrichten von Gerechtigkeit die Rede ist, dann geht es meistens um gleich große Pizzastücke. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Gleiche Renten in Ost und West. Und erstaunlicherweise scheint diese Idee, dieses Verständnis von Gerechtigkeit, von den meisten Menschen so akzeptiert zu werden. Vermutlich, weil es so einfach ist.

Doch ist das wirklich gerecht? Nur weil es so einfach ist? Ist es gerecht, wenn eine Verkäuferin nach einem langen Berufsleben in unserer ländlichen Region von ihrer Rente vielleicht noch ganz gut leben kann, in Heidelberg dieselbe Rente aber kaum für die Miete reicht? Oder ist es nicht eher gerecht, wenn jeder Mensch im Alter gut leben kann?

Im Evangelium für diesen Sonntag geht es auch um Gerechtigkeit (Matthäus 20,1-16): Ein Weinbergbesitzer sucht Arbeiter, die ihm in seinem Weinberg helfen sollen. Er geht früh am Morgen auf den Markt und wirbt die dort wartenden Tagelöhner an. Als Lohn vereinbart er mit ihnen einen römischen Denar.

Das reichte für eine Familie für einen Tag zum Leben. Morgens um neun Uhr geht er noch einmal auf den Markt und mittags und nachmittags ebenso. Und er gibt allen Arbeit, die Arbeit suchen.

Nach Feierabend, als der Lohn ausgezahlt wird, kommt es zum Eklat: der Weinbergbesitzer zahlt allen Arbeitern einen Denar Tageslohn.

Denen, die nur die eine Stunde geholfen haben genauso wie denen, die den ganzen Tag gearbeitet haben.

Das Gerechtigkeitsempfinden derer, die den ganzen Tag für ihr Geld geschuftet haben, verlangt jedoch nach gleichem Stundenlohn. Nicht nach gleichem Tageslohn bei unterschiedlicher Arbeitszeit.

Jenseits unserer Vorstellungen von gerecht und ungerecht bekommt jeder, was er zum Leben benötigt. Verdeutlicht wird dies durch den einen Denar, der eine Familie einen Tag lang ernähren konnte. Nur ein Bruchteil dieses Betrags, umgerechnet als Stundenlohn für wenige Stunden Arbeit, würde den Arbeitern nicht helfen. Es hätte einfach nicht zum Leben gereicht.

Natürlich geht es Jesus bei dieser Geschichte nicht wirklich um das Geld oder um gerechte Arbeitszeiten. Aber das Beispiel zeigt, wie Gerechtigkeit auch funktionieren kann. Jeder bekommt genug.

Niemand bekommt zu wenig. Auch um den Preis, dass sich die, die für denselben Lohn viel mehr geleistet haben, die Leistungsträger der Gesellschaft, ungerecht behandelt fühlen.

Es würde unserer Gesellschaft guttun, wenn wir gemeinsam wieder mehr darauf hinarbeiten würden, dass es allen Menschen gut geht, anstatt immer nur unseren eigenen Vorteil zu suchen.

Es gibt genug Pizza, um alle satt zu bekommen.

Pfarrer Thomas Schnücker, Osterburken

