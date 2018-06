„Es werden immer weitere Unwetterschäden festgestellt“

Anzeige

Höpfingen.„Dieser Tag bleibt uns lange in Erinnerung“, resümierte Bürgermeister Adalbert Hauck über den 11. Juni, dessen verheerendes Unwetter auch Höpfingen nicht verschonte. Eine Bestandsaufnahme der Unwetterschäden gab es am Montag im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung.

Zwar blieb das Rathaus als Solches unversehrt, doch überstanden zahlreiche Autos den Hagel nicht ohne Beschädigungen. Aus dem Fuhrpark der Gemeinde waren die Dienstfahrzeuge des Bauhofleiters und des Wassermeisters betroffen. Die Windschutzscheibe eines Fahrzeugs wurde sofort ersetzt, während bei noch ausstehenden Sammelbegutachtungen die endgültige Schadenshöhe taxiert wird.

Elektronik lahmgelegt

Weiterhin wurde die Elektronik der Wasserversorgung am Pumpwerk „Erfelder Mühle“, am Schlempertshof sowie am Druckbergschacht Waldstetten durch einen Blitzeinschlag lahmgelegt. Erste Schätzungen ergaben einen Schaden in Höhe von etwa 5100 Euro.