Experimentierstrecke 15 Kilometer lang

Der „Smart Pfad Odenwald“ beweist, dass man für eine gute Idee viele Förderer begeistern kann. Zuschüsse aus privaten und öffentlichen Quellen machten die Experimentierstrecke möglich.

Mudau/Amorbach. Nicht nur für Naturfreunde und experimentierfreudige Entdecker, sondern für alle Menschen mit dem Gefühl für Heimat war es eine willkommene Nachricht, als im Mai dieses Jahres der erste Spatenstich für Deutschlands längsten Outdoor Technik- und Naturwissenschaftserlebnispfad erfolgte. Nun wurde das Projekt seiner Bestimmung übergeben.

Unter den zahlreichen Gästen waren die Landräte Dr. Achim Brötel und Landrat Thorsten Meyerer (Odenwaldkreis), die Bundestagsabgeordneten Alois Gerig und Nina Warken, die Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger (Mudau), Peter Schmitt (Amorbach) und Stefan Schwab (Kirchzell), Projektleiterin Meike Wolf sowie weitere Vertreter von verschiedenen Förderstellen.

Stiftung als Hauptinvestor

Initiator und Hauptinvestor mit einer stattlichen Summe ist die Stiftung Joachim und Susanne Schulz. 300 000 Euro kamen vom Naturpark Neckartal-Odenwald. Der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums, das Land Baden-Württemberg, das bayerischen Staatsministerium im Rahmen des europäischen Leader-Förderprogramms, die Förderung für Waldattraktionen sowie verschiedene Unternehmen aus der gesamten Region ermöglichten es, dass die Investition von insgesamt 1,2 Millionen Euro gestemmt wurde. Auf dem „Experimentier- und Erlebnispfad“ soll spielerisch die Entdeckerlust, vor allem junger Menschen, gefördert und das Interesse an technischen Zusammenhängen geweckt werden.

Der sogenannte „Smart Pfad Odenwald“ führt 15 Kilometer entlang des Main-Neckar-Radweges von Mudau bis nach Amorbach. Er ist damit Teil des Naturparks Neckartal-Odenwald und des Geo-Naturparks Bergstraße/Odenwald. An über 45 Spiel- und Experimentierstationen kann man in sechs verschiedenen Themenwelten eintauchen.

Aus Freude über die schnelle Installation der gesamten Strecke, das harmonische Miteinander aller Beteiligten und als äußeres Zeichen der engen Verbindung überreichte Dr. Lars Bühring in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender der Joachim- und Susanne Schulz-Stiftung einen „süßen Hefeschlüssel“ an Mudaus Bürgermeister. Dr. Bühring meinte, die vielschichtige Gesellschaft mit ihren ebenso vielschichtigen Aspekten würden sowohl die Inhalte als auch den zu erwartenden Erfolg dieses Smart Pfades erklären.

Die Einweihung fand an der großen Station „Unter dem Brunnen“ statt, die mit Plus und Minus gekennzeichnet ist. Sie ist mit einer asymmetrischen Wippe, einer Geometrieschaukel, einer begehbaren Sonnenuhr, einem „Eco-Cooler“, einrm Rohrsystem und einem Temperatur-Parcours bestückt.

Als einen schönen Tag für Mudau und die hiesige Region bezeichnete MdB Alois Gerig die Einweihung dieses Experimentierpfades. Länderübergreifend sei wieder einmal bewiesen worden, „was man bewegen kann, wenn man zusammenhält“. Für diese großartige Idee der längsten Experimentierstrecke für die MINT-Themen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) sei es gelungen, viele Fördertöpfe anzuzapfen.

Mudaus Bürgermeister Dr. Rippberger ist stolz, dass dieses Projekt auch auf Mudauer Gemarkung verwirklicht wurde. „Ich hoffe, dass die Nutzer aller Altersgruppen pfleglich mit den Stationen umgehen.“ Sein Dank galt der Stiftung für dieses tolle Geschenk.

Mittels Shuttlefahrten durch die Feuerwehren Mudau und Kirchzell ging es weiter zur Besichtigung der „Waldinsel“ bei der Wildenburg und am Nachmittag erfolgte die Übergabe der Amorbacher Stationen an Bürgermeister Peter Schmitt im Bürgerpark von Amorbach.

Zwischen dem ersten Spatenstich am 23. Mai 2019 und der Einweihung des „Smart Pfad Odenwald“ lägen gerade mal 51 Tage, betonte Landrat Dr. Achim Brötel. Er bezeichnete den Pfad als „das mit Abstand größte Einzelprojekt, das man in der 39-jährigen Geschichte des Naturparks Odenwald jemals in die Förderung gebracht hat“. In einem der schönsten Fleckchen Natur im Odenwald gelegen, gelte der längste Outdoor-MINT-Erlebnispfad mit seinen 45 Spiel- und Experimentierstationen als „nachhaltige Umweltbildung für die ganze Familie“. Der Smart Pfad treffe den Nerv der Zeit.

Interessante Experimente

Die Projektleiterin Meike Wolf bemerkte, dass der Bedarf an interessanten MINT-Experimenten nachweislich bestehe. Bis 2030 würden in den MINT-Berufen nahezu zwei Millionen Menschen fehlen. Die Stiftung habe es sich zum Ziel gesetzt, das Interesse an diesen Fachbereichen schon bei den Kleinsten zu wecken. Der Smart Pfad sei zu Fuß oder mit dem Rad frei zugänglich für das direkte Bewegungsangebot in der Natur. Er biete entlang dem Main-Neckar-Radweg für alle Altersgruppen ein Naturerlebnis, wecke aber gleichzeitig die Neugierde zu MINT-Fragen. Mit einem Augenzwinkern empfahl sie denjenigen, die den ganzen Pfad genießen wollen, im Stadtgarten Mudau anzufangen und ganz entspannt mit dem Fahrrad bergab Richtung Amorbach zu fahren.

Musikalisch umrahmt wurde die Einweihungsfeier durch die örtliche Trachtenkapelle des Musikvereins unter der Leitung von Dirigent Ralph Müller. Die ökumenische Segnung erfolgte durch Pfarrerin Rebecca Stober und Pfarrer Klaus Vornberger.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.07.2019