Fahrerflucht nach Unfall

Fahrenbach.Nach einem Unfall einfach weitergefahren ist ein unbekannter Autofahrer am Montag in Fahrenbach. Zuvor hatte ein 51-Jähriger seinen Audi A6 gegen 18.50 Uhr in der Schulstraße auf dem Parkplatz des Dorfgemeindehauses abgestellt, so die Polizei.

Als er um 20.15 Uhr wieder an seinen Pkw zurückkehrte, entdeckte er einen Schaden an dessen Stoßfänger. Vermutlich war der Fahrer eines möglicherweise roten Autos beim Rangieren im Parkplatzbereich an dem Audi hängen geblieben.

Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 1500 Euro zu kümmern, machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.11.2018