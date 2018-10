Fahrt in die Kreisstadt kein Spaß für Autofahrer

Gut voran kommen die Bauarbeiten auf der B 27/292 an der Abzweigung Auerbach. Doch wenn hier der Verkehr wieder läuft, kommt es noch dicker: Mit der Vollsperrung der B 27 in Neckarburken.

Mosbach/Elztal. Die rechte Fahrspur Richtung der B 27 in Richtung Buchen hat bereits einen Aufbau bekommen, die Spur in Richtung Mosbach ist abgefräst: Die Baustelle des Regierungspräsidiums – die Erneuerung der Fahrbahndecke im Bereich der Abzweigung der B 292 bei Auerbach – kommt gut voran.

Eine Spur gesperrt bis 9. November

Gearbeitet wird im Bereich der Auerbacher Talbrücke und an der B 292 zwischen Auerbach und der Einmündung in die B 27 auf einer Länge von rund 2,5 Kilometern bereits seit dem 22. Oktober. Voraussichtlich am Freitag, 9. November, soll alles fertig sein.

Die B 292 ist deshalb in diesem Bereich seit bald zwei Wochen voll gesperrt. Nach Auerbach kommt man nur über Schleich- und Feldwege – oder offiziell von Oberschefflenz oder Katzental aus. Wer von Mosbach nach Buchen will, kommt problemlos durch, denn diese Fahrtrichtung der B 27 bleibt offen.

In der Gegenrichtung ist die Strecke zwischen Rittersbach und Dallau gesperrt. Man kann entweder in Rittersbach rechts abbiegen und über Muckental nach Dallau fahren – ein Umweg von wenigen Kilometern, der es aber aufgrund der schmalen, kurvigen Straßen in sich hat. Von Buchen kommend empfehlen die Straßenbauer stattdessen die „große“ Umfahrung bereits am Knoten Waldhausen über Limbach, Muckental nach Dallau beziehungsweise Mosbach. Für die betroffenen Buslinien besteht eine Sonderregelung.

Umwege zur Autobahn

Von Mosbach aus nach Adelsheim, Osterburken und zur dortigen A-81-Auffahrt zu kommen, ist im Moment noch relativ einfach. Denn noch können die Autofahrer an der Baustelle vorbei bis nach Rittersbach fahren und dann über Oberschefflenz zur Autobahn. Doch diese Route versperrt der Landkreis voraussichtlich ab Montag, 5. November. Denn auch auf der Kreisstraße 3970 (Oberschefflenz-Rittersbach) wird gebaut: Ab dem Bahnübergang in Oberschefflenz bis einschließlich des Abzweigs „Helles Tunnel“ wird der Fahrbahnbelag auf einer Länge von 500 Metern mit einer Asphaltbetondeckschicht erneuert.

Daneben sind Arbeiten an Entwässerungseinrichtungen und Schächten vorgesehen. Notwendig wurde der neue Belag, weil im Untergrund Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert wurden. Die Straße ist voraussichtlich bis einschließlich 14. November gesperrt.

Will man von der A 81 oder von Osterburken kommend nach Mosbach fahren, wird man momentan in Oberschefflenz über Mittel- und Unterschefflenz nach Katzental geleitet.

Dort weist das Schild nach Mosbach zwar geradeaus und damit über Billigheim und Sulzbach in die Kreisstadt. Doch Ortskundige „weigerten“ sich in den vergangenen Tagen und folgten der Beschilderung nach Elztal und Neckarburken nach rechts – und sparten bis Mosbach fast zehn Kilometer . Warum die Verkehrsteilnehmer in Katzental über Billigheim geführt werden, ist schnell geklärt: Der Kreis will bereits ab dem heutigen Mittwoch unter Vollsperrung die K 3949 von Dallau bis zur Einmündung des Betriebshofs der Firma Gätschenberger sanieren. Damit ist diese Route nach Dallau und Mosbach dicht.

Auch hier wird die Fahrbahn erneuert. Außerdem werden Seitenstreifen und Bankette überholt, Wege und Zufahrten angeglichen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 9. November.

Die dritte Straßenbaustelle des Kreises liegt außerhalb des Baustellenbetriebs rund um Mosbach: Seit Montag wird der Fahrbahnbelag der Kreisstraße 3920 ab dem Ortsausgang Einbach beim Friedhof bis zur Einmündung der Bundesstraße 27 erneuert. Die Straße ist voll gesperrt – voraussichtlich bis einschließlich 3. November. Der Verkehr wird über die Gemeindeverbindungsstraße nach Waldhausen zur B 27 und zurück umgeleitet. Schülerverkehr und normaler öffentlicher Personennahverkehr finden in dieser Zeit nicht statt. Die Bushaltestellen werden nicht angefahren.

Alle drei Kreis-Maßnahmen wurden erforderlich, weil aufgrund von Alterung und Verkehrsbelastung erhebliche Fahrbahnschäden entstanden sind, teilt das Landratsamt mit. Beauftragt wurde jeweils die Firma Schneider aus Öhringen. Die Bauleitung hat der Fachdienst Straßen des Landratsamtes. Finanziert werden die Kreis-Maßnahmen aus dem Programm des Landkreises zum Erhalt von Kreisstraßen und Brücken.

Vollsperrung in Neckarburken

Für alle, die von Buchen aus in die Kreisstadt (und umgekehrt) fahren wollen, kommt der „dickste Brocken“ allerdings noch: Die Bundesstraße 27 wird noch in diesem Jahr vom Ortsausgang Mosbach bis zur Abzweigung nach Lohrbach saniert.

Außerdem wird es von dieser Abzweigung bis zum östlichen Ortausgang von Neckarburken in der Ortsdurchfahrt eine Vollsperrung geben – dort wird ebenfalls im Untergrund gearbeitet. Nach den Informationen der FN wird mit diesen Arbeiten möglicherweise bereits am 5. November begonnen. Die Vollsperrung soll dann bis kurz vor Weihnachten bestehen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.10.2018