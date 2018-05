Fahrt zu gelungenen Bauten

Anzeige

Neckar-Odenwald-Kreis.Es ist wieder soweit: Am 23. Juni ist Tag der Architektur. Die Architektenkammer lädt wieder alle interessierten Bürger ein, auf kostenlosen Besichtigungstouren gelungene Bauten im Land kennenzulernen.

In der Kammergruppe Neckar-Odenwald-Kreis findet eine Busrundfahrt statt. Auf dem Programm stehen der Umbau des Amts- und Landgerichtsgebäude in Mosbach, die Sanierung eines Wohn- und Geschäftshauses mit Ladenumbau und Café in der Mosbacher Innenstadt, der Neubau eines Einfamilienwohnhauses in Schwarzach und der Umbau und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Neckarelz.

Lebensumfeld gestaltet

Wer baut, gestaltet ein Lebensumfeld für sich und auch für die Nachbarschaft. Dabei ist Weitsicht gefragt: Das Gebäude muss sich flexibel an wandelnde Nutzerbedürfnisse anpassen können, die Gestaltung darf keinen kurzlebigen Moden unterliegen und neben den Erstellungskosten gilt es ebenso den langfristigen Unterhalt im Blick zu haben. Denn „Architektur bleibt!“ (so das bundesweite Motto des Aktionstags) und ist ein dauerhafter Wert – finanziell, aber auch kulturell.