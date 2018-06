Fairness im Fußball wurde belohnt

Anzeige

Walldürn.Dass es sich lohnt, fair beim Fußball zu sein und nur wenige persönliche Strafen zu kassieren, stellte sich wieder einmal am Freitag im Möbelhaus Wohnfitz in Walldürn heraus. Dort erhielten nämlich zehn Mannschaften neben lobenden Worten auch neue Garnituren. Für einen Verein war sogar noch ein dreitägiges Trainingslager drin, erspielt mit dem richtigen Händchen am Tischkick-Tisch.

Geschäftsführer Wolfram Fitz begrüßte die Vertreter der Vereine und überreichte die Fairnesspreise in Form von Gutscheinen für je einen Satz Trikots. Ausgezeichnet wurden neben dem fairsten Team in der Landesliga Odenwald auch die Wertungsbesten in den einzelnen Staffeln der Fußballkreise Buchen und Tauber.

Buchens Fußball-Vorsitzender Klaus Zimmermann gab die Mannschaften mit ihrem jeweiligen Quotienten aus Spielen/Karten bekannt. Dies waren: Landesliga Odenwald – TSV Buchen; Kreisliga Buchen – TSV Mudau; Kreisklasse A Buchen – SV Waldhausen; Kreisklasse B1 Buchen – TTSC Buchen; Kreisklasse B2 Buchen – SpG Waldhausen/Laudenberg/Heidersbach II.