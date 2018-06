Anzeige

Neckar-Odenwald-Kreis.Wiederholt waren in den vergangenen Tagen wieder falsche Polizeibeamte am Telefon aktiv. Angerufen wurden Bürger in Aglasterhausen, Buchen, Haßmersheim und Mosbach. Die Polizei rät bei Anrufen zu Misstrauen, bei denen sich die Person nicht selbst mit Namen vorstellt, sie finanzielle Verhältnisse erfragt oder Geld fordert.

Man sollte nie Geld überweisen oder an unbekannte Personen übergeben. Sollte ein Anruf verdächtig erscheinen, sollen Betroffene umgehend die Polizei über die 110. Vor allem ältere Mitmenschen sollten über die Trickbetrüger informiert werden.