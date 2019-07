Feuerwehr feiert Jubiläum

Wettersdorf.Die Freiwillige Feuerwehr feiert am Samstag, 6., und Sonntag, 7. Juli, am Feuerwehrgerätehaus ihr 80-jähriges Bestehen. Das Fest beginnt am Samstag um 19 Uhr, für die musikalische Unterhaltung sorgt das Duo „Schwanbergstürmer,... da brennt die Hütte“. Ab 21 Uhr ist die Bar geöffnet. Am Sonntag beginnt das Jubiläumsfest um 9 Uhr mit dem Gottesdienst zum Patroziniumfest in der Kirche. Dieser wird vom Gemeinschaftschor Glashofen mitgestaltet. Ab 10.30 Uhr Festbetrieb mit Grußworten und Ehrungen langjähriger Mitglieder. Anschließend Mittagessen, Kaffee und Kuchen. Für die Kinder gibt es verschiedene Spielmöglichkeiten und eine Hüpfburg. Ab 14 Uhr Verlosungen von Drehleiterfahrten mit der DLA-K 23/12 der Feuerwehr Walldürn. Auch das Lichtermuseum ist an diesem Tag geöffnet.

