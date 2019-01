Feuerwehr kam noch rechtzeitig

Aglasterhausen.Nur knapp an einer Katastrophe vorbei kamen Besitzer eines Wohnhauses in Aglasterhausen am Mittwochmorgen. Gegen 8 Uhr wurde ein Brand in einer Garage in der Dr.-Hillengaß-Straße gemeldet, so die Polizei. Die rasch eintreffende Feuerwehr kam rechtzeitig, um noch ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Trotzdem wurden ein in der Garage stehender Wäschetrockner, die daneben stehende Waschmaschine und eine Versorgungsleitung der Pelletheizung zerstört. Die Garage war am Ende stark verrußt. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt am Wäschetrockner. Hinweise auf Brandstiftung ergaben sich bislang nicht.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.01.2019