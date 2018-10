Finanzierung der Kliniken größtes Thema

Neckar-Odenwald-Kreis.Als „ordentliches Ergebnis“ bezeichneten die Fraktionen den Jahresabschluss 2017, welcher am Montag in der Kreistagssitzung in Höpfingen vorgestellt wurde. Einstimmig wurde dieser auch in der Abstimmung angenommen. Zuvor hatte Brigitte Schweizer, Leiterin des Rechnungsprüfungsamtes, die Zahlen vorgestellt. Die Haushaltsplanung sei mit einem Überschuss von drei Millionen Euro um 1,1 Millionen Euro übertroffen worden.

Schweizer teilte mit, dass die wirtschaftliche Lage des Neckar-Odenwald-Kreises wesentlich „von der Kreisumlage, den Finanzzuweisungen des Landes sowie den Ausgaben im Bereich Soziales, Jugend und den Personal- und Versorgungsaufwendungen“ beeinflusst werde. Neben dem Teilhaushalt Jugend und Soziales war einer der Ausgabenschwerpunkte der Verlustausgleich bei den Neckar-Odenwald-Kliniken. Dieser lag bei 5,23 Millionen Euro. 2016 waren es noch 6,5 Millionen Euro.

Keine neuen Kredite

Der Zahlungsmittelüberschuss lag bei 6,1 Millionen Euro, geplant waren ursprünglich etwa 10,6 Millionen. Dies sei insbesondere auf die Abrechnungssystematik bei der Kostenerstattung im Bereich der Hilfe für Flüchtlinge zurückzuführen.

„Neue Kredite mussten 2017 keine aufgenommen werden“, erklärte Schweizer. Der Schuldenstand lag zum Bilanzstichtag bei 25,9 Millionen Euro, so Schweizer. Dies entspreche einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 181 Euro. Im Jahr zuvor lag sie noch bei 190 Euro.

Schweizer betonte, das Rechnungsprüfungsamt gehe mit Kreiskämmerer Michael Schork konform, die Verschuldung des Landkreises „in guten Jahren“ weiter zurückzufahren. Der Neckar-Odenwald-Kreis könne mit dem Jahresergebnis zufrieden sein. Bei den anschließenden Statements der Fraktionen sprach Klaus Gramlich für die CDU von einem Abschluss, „der, wenn man die reinen Zahlen betrachtet, keinen Grund zur Sorge um die Finanzen des Landkreises bietet“. Handlungsfelder, die sich nur zum Teil durch die Landkreispolitik beeinflussen lassen, seien die Belastung der Sozialsysteme, der Aufwand für außergewöhnliche Bereiche (Flüchtlingshilfe) und das Gesundheitswesen.

Bei den Neckar-Odenwald-Kliniken dürfe man sich nicht damit zufriedengeben, dass der Ausgleich gesenkt wurde. „Wir sollten Verluste in dieser Größenordnung nicht einfach so als ,gottgegeben’ akzeptieren“, forderte Gramlich. Insgesamt sei 2017 ordentlich gewirtschaftet, vorausschauend geplant und mit Vorsicht gehandelt worden.

Probleme werden kaschiert

Thomas Ludwig von den Freien Wählern mahnte an, „dass die von Jahr zu Jahr neue Rekorde erklimmenden Steuereinnahmen die tatsächlichen strukturellen Probleme oftmals lediglich kaschieren“. Der Bereich Soziales und Jugend sei dafür ein typisches Beispiel. Der Nettoaufwand erhöhe sich immer mehr, die 60-Millionen-Euro-Schwelle sei fast geknackt worden. Die Leistungen seien nicht unberechtigt, ganz im Gegenteil. „Es muss aber die Frage erlaubt sein, wie dieses Niveau gehalten werden soll, wenn die Steuereinnahmen auf ein normales Level zurückfallen“, erklärte er.

Auch Ludwig betonte, dass man sich nicht an den hohen Verlustausgleich bei den Neckar-Odenwald-Kliniken gewöhnen dürfe. „Vor allem der Bund und das Land müssen sich fragen, warum sie nicht in der Lage sind, Gesetze zu erlassen für eine auskömmliche Finanzierung der Krankenhäuser.“ Die Kreisfinanzen müssten zwar weiterhin achtsam im Auge behalten werden, doch einen Grund zur Panik gebe es nicht.

Viel erreicht

Heide Lochmann (SPD) machte darauf aufmerksam, „dass wir als einer der finanzschwächsten Kreise des Landes trotzdem seit Jahren vieles erreicht haben“. Als Beispiele nannte sie unter anderem die Erhaltung der Kliniken, den Breitbandausbau und die Verbesserungen der Straßen. Trotzdem gebe es noch einiges zu verbessern. Auch bei den Aufwendungen für das Personal des Landkreises gelte es darauf zu achten, dass die Arbeit nicht aufhöre, weil beispielsweise weniger Flüchtlinge kämen. Von der Verwaltung sei mehrmals darauf hingewiesen worden, dass „auf Kante genäht“ wurde. „Die Arbeitsbelastung muss auf Dauer gesundheitsverträglich bleiben“, so Lochmann. Auch sie forderte Bund und Land auf, die Kliniken mehr zu unterstützen, „vor allem die kleineren Häuser“.

Rückstellungen als Option

Eine ähnliche Meinung vertrat auch Gabi Metzger von den Grünen. Die gute Finanzsituation lasse das Klinikdefizit verkraften, doch es könne auch wieder andere Zeiten geben. Metzger schlug deshalb erneut vor, Rückstellungen für die künftige Finanzierung zu bilden. Die Jugendhilfe erhalte ihrer Meinung nach erst öffentliche Aufmerksamkeit, wenn es um Missbrauchsfälle gehe. Dabei sei dies ein Bereich mit einer großen Verantwortung, das Geld sei demnach gut angelegt. Auch sie dankte den Verantwortlichen für den detaillierten Jahresabschlussbericht.

Unter dem Tagesordnungspunkt Mitteilungen und Anfragen erwähnte Roland Burger (CDU) noch, dass Landrat Dr. Achim Brötel zum Vizepräsident des Landkreistages gewählt worden sei. ms

