Flächendeckende Versorgung gewährleisten

Frage: Hat sich die IHK Rhein-Neckar konkret im Sinne Ihrer Mitglieder im ländlichen Raum zu Wort gemeldet, um eine Versorgung auch der dünn besiedelte Fläche zu verbessern? Wurde versucht, Einfluss auf die Ausschreibungsvorgaben der Bundesnetzagentur zu nehmen? Gab es von Ihrer Seite eine Kontaktaufnahme zu den Hauptanbietern Telekom und Vodafone zum Thema Flächenversorgung?

Dr. Andreas Hildenbrand: Die IHK Rhein-Neckar hat sich in mehreren Gesprächsrunden im Sommer und Herbst 2018 mit kommunalen Vertretern des Neckar-Odenwald-Kreises über die regionale Mobilfunkversorgung ausgetauscht. Unsere Positionen zur flächendeckenden Mobilfunkabdeckung wurden über den Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK), unserer Dachorganisation, der Bundesnetzagentur in einer Stellungnahme im November 2018 übermittelt. Dabei stand im Mittelpunkt unsere Forderung, dass im ländlichen Raum, in unserem Fall im Neckar-Odenwald-Kreis, eine flächendeckende Mobilfunknetzversorgung gewährleistet werden muss.

Frage: Bestandteil der neuen Ausschreibung ist eine „Versorgungsverpflichtung ,weißer Flecken’“. Die Standorte der dafür zu errichtenden 500 zusätzlichen Basisstation werden von den Ländern festgelegt. Haben oder werden Sie sich hier versuchen, Einfluss für den Neckar-Odenwald-Kreis zu nehmen?

Dr. Hildenbrand: Für die IHK Rhein-Neckar sind Breitbandversorgung und ein flächendeckendes Mobilfunknetz wichtig. Wir setzen uns daher für eine Verbesserung der Mobilfunkversorgung im ländlichen Raum ein. Im Neckar-Odenwald-Kreis werden wir in Zusammenarbeit mit den politischen Entscheidungsträgern dieses Ziel weiter verfolgen.

Dr. Andreas Hildenbrand Kommissarischer IHK-Standortleiter in Mosbach

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.01.2019