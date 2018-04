Flüssigen Wirtschaftsdünger ausbringen

Anzeige

Konfliktpotenziale beleuchtet

Alois Gerig, Mitglied des Bundestages und Vorsitzender des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft, ging ebenfalls auf mögliche Konfliktpotenziale sowie die Forderungen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen ein. Die Interessen der Landwirtschaft zu wahren sei schon deshalb schwer, da nur noch circa 1,5 Prozent der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft tätig seien. Hohe Anforderungen und Vorgaben der EU mit Obergrenzen für Ammoniakemissionen mussten in nationales Recht überführt werden. Das in der Düngeverordnung resultierende Ergebnis belaste allerdings die Landwirte erheblich.

Er lobte die Zielsetzung der Veranstaltung und sprach sich für überbetriebliche Lösungen in Form von Maschinengemeinschaften aus. Wie hohe Nährstoffverluste verhindert werden können, zeigte dann Franz Helmle von der Landmaschinenschule in Triesdorf auf. Er stellte die derzeit aktuellen Ausbringtechniken vor. Der Schleppschlauchverteiler verteile den Wirtschaftsdünger mit Schläuchen über die gesamte Arbeitsbreite. Die Schlauchenden schleifen am Boden entlang und legen das Substrat auf der Oberfläche ab. Auf nicht bestellten Ackerflächen muss dann unmittelbar eine Einarbeitung mit einem zweiten Gerät erfolgen. Beim Schleppschuh werde der Schlauch zusätzlich auf den Boden gedrückt und der Pflanzenbestand wie mit einer Schneide getrennt, so dass das Substrat nicht auf den Pflanzen, sondern direkt auf dem Boden abgelegt wird.

Scheibeninjektoren machen wiederum einen Schlitz in die Erde und bringen das Substrat direkt in den Boden ein. Gülleinjektoren kombiniert mit Kurzscheibenegge oder Grubber sorgen dafür, dass die Gülle mit Erde bedeckt wird und somit kein Ammoniak in die Luft entweichen kann. Anhand einer Beispielkalkulation konnte Helmle zeigen, dass die technisch aufwendigere Ausbringung insbesondere bei überbetrieblichem Einsatz durchaus wirtschaftlich dargestellt werden kann. Die technischen Verfahren konnten anschließend im Praxiseinsatz auf den Flächen von Landwirt Erhard Brenner beobachtet werden. Hochzufrieden mit den theoretischen und praktischen Erkenntnissen waren sowohl die Teilnehmer als auch die Veranstalter. lra

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.04.2018