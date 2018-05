Fohlenherde ein Höhepunkt

Anzeige

Waldbrunn.Sei es dem schönen Wetter, der leckeren Bio-Bewirtung oder den vielen Fohlen geschuldet: Das Team des Demeter-Kurgestüts Hoher Odenwald rund um Familie Zollmann hatte alle Hände voll zu tun, um dem großen Besucher-Andrang im Rahmen der Waldbrunner Stutenmilchwoche gerecht zu werden. Alle Veranstaltungstage, der über zwei Wochenenden und Christi Himmelfahrt dauernden kulinarischen Woche waren gut besucht und setzen einen neuen Maßstab, so das Fazit von Jette Zollmann.

Bereits in dritter Generation bewirtschaften Zollmanns in Waldbrunn-Mülben das Kurgestüt Hoher Odenwald. In Jahrzehnten sammelten die Spezialisten für Pferdemilch-Wirtschaft auf Demeter-Niveau soviel Erfahrung und Wissen zu Fragen von Produktion und Weiterverarbeitung, sodass der Wissentransfer rund um das Produkt „Stutenmilchwochen“ heute vom kleinen Mülben nach Zentralasien läuft. Neben dem Hof in Waldbrunn werden noch drei weitere Güter betrieben, die mit einer Gesamtfläche von 450 Hektar und einer Pferdeherde von rund 400 Tieren alle Voraussetzungen für eine nachhaltige und artgerechte Lebensmittelproduktion schaffen.

Familie Zollmann hat sich dem biologisch-dynamischen Produktions-Prinzip verschrieben und setzt dies konsequent um. Im Mülbener Hofladen kann man Stutenmilch, die fermentierte Version Kimis, Stutenmilchnudeln, Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetik mit der Milch das ganze Jahr über kaufen.