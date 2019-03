Forstarbeiter tödlich verunglückt

Eichenbühl.Bei einem Betriebsunfall in einem Waldgebiet bei Eichenbühl hat sich am Freitagvormittag ein 55-Jähriger tödliche Verletzungen zugezogen. Gegen 10.30 Uhr war laut Polizei der Mann zusammen mit einem 50-jährigen Kollegen in einem Waldgebiet im Ortsteil Heppdiel mit Forstarbeiten beschäftigt. Aus noch ungeklärter Ursache wurde der 55-Jährige bei den Baumfällarbeiten von einem Baum getroffen. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen. Ein sofort verständigter Notarzt konnte dem Mann nicht mehr helfen.

Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand der Ermittlungen, die von der Kripo Aschaffenburg geführt werden. Die Berufsgenossenschaft ist in die Ermittlungen mit eingebunden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 11.03.2019