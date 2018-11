Freies Wlan für Kommunen

Neckar-Odenwald-Kreis.Mit dem Motto „Freies WLan für Städte und Gemeinden“ startet die Europäische Kommission das Projekt „WiFi4EU“. Bis Freitag, 9. November, können sich Gemeinden und öffentliche Stellen auf dem errichteten Online-Portal registrieren, um sich zu bewerben. Der Gewinn ist ein Gutschein im Wert von 15 000 Euro, mit dem die Europäische Kommission freies Wlan für Einheimische und Besucher in öffentlichen Räumen ermöglichen will. Er deckt die Geräte- und Installationskosten der Wi-Fi-Hotspots, die beispielsweise in Parks, Büchereien, oder Bahnhöfen eingerichtet werden sollen. „Das Projekt bietet jeder Gemeinde die Chance, die Netzwerk-Mobilität auszubauen und Internet für jeden zugänglich zu machen. Jeder sollte von der heutigen Konnektivität profitieren können, unabhängig von Wohnort und Gehalt“, sagt der Europaabgeordnete Daniel Caspary (CDU). Information gibt es unter https://bit.ly/2GafO0c im Internet.

