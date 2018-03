Führungsduo wurde im Amt bestätigt

Anzeige

Mosbach.In regelmäßigen Abständen lädt die SPD-Arbeitsgemeinschaft 60plus unter ihrem Kreisvorsitzenden Wilfried Nies zu Vorträgen und Informationsveranstaltungen ein und hat inzwischen einen festen Stamm an Zuhörern, auch über die SPD-Mitglieder hinaus.

In den über 15 Jahren ihrer Tätigkeit ist es Wilfried Nies und Hildgund Beichert als dem verantwortlichen Führungsduo gelungen, über das Informationsangebot hinaus auch ein Gremium zur Pflege der Geselligkeit und des Gedankenaustausches entstehen zu lassen. Beim ersten Treffen in diesem Jahr standen zunächst die Regularien am Anfang. Nach der Begrüßung des Vorsitzenden führte der SPD-Ehrenkreisvorsitzende MdL a.D. Gerd Teßmer zunächst die Neuwahl des Vorstands durch. Dabei wurden Wilfried Nies und Hildgund Beichert einstimmig für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Jürgen Glückstein wurde neuer Beisitzer.

Vortrag vom „Nachtwächter“

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand dann ein Vortrag von Wilfried Boch, dem derzeitigen „Mosbacher Nachtwächter vom Dienst“. Begleitet von Fotos der Mosbacher Altstadt wusste Wilfried Boch die Aufmerksamkeit der Anwesenden auf Dinge im Mosbacher Stadtbild zu lenken, an denen man sonst achtlos vorbeigeht oder um ihre historische Bedeutung wenig weiß. Dass Mosbach in römischer Zeit in unmittelbarer Nähe schon besiedelt war, ist durch den Diedesheimer Fund der Jupiter-Giganten-Säule bekannt. Bis zum Mittelalter verschwand dann Mosbach im Dunkel der Geschichte, ehe es als Klostersiedlung zur Erschließung des weitgehend unbesiedelten Odenwaldes vom Kloster Amorbach wieder Bedeutung gewann.