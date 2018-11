Für 108 Teilnehmer: Freispruch erteilt

Für 108 Teilnehmer galt: Freispruch erteilt! Die Handwerkskammer Mannheim ehrte die Prüfungsbesten ihrer Innungen im Neckar-Odenwald-Kreis.

Mosbach. Am Samstag gab es in der Alten Mälzerei in Mosbach umfassenden Anlass zu Freude und Erleichterung: Die Kreishandwerkerschaft Neckar-Odenwald-Kreis und die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald übergaben in feierlichem Rahmen nach zuvor erfolgter Freisprechung Abschluss- und Gesellenbriefe an 108 Nachwuchskräfte. Zudem wurden die Prüfungsbesten geehrt.

Nach dem musikalischen Auftakt durch die Big-Band des Eckenberg-Gymnasiums Adelsheim, die geleitet von Norbert Schinacher den klanglichen Rahmen setzte, übernahm Kreishandwerksmeister Friedbert Englert die Begrüßung. Dr. Alexander Dambach moderierte die Veramstaltung und befragte die Ehrengäste Alois Jöst (Präsident Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald), MdL Peter Hauk (Minister für Ländlichen Raum/Verbraucherschutz). Dr. Achim Brötel (Landrat NOK) und Michael Jann (Oberbürgermeister Mosbach) in einer Talkrunde zur aktuellen Lage im Handwerk.

Dabei betonten die Teilnehmer, nach vorheriger Gratulation, die Bedeutung des weiteren beruflichen Engagements nebst dem Willen zur Weiterbildung sowie die dazu gleichgestellte Wichtigkeit von positivem Denken und Spaß an der Arbeit.

Für den Kreis hob Landrat Brötel hervor, dass aktuell 10 000 (von 47 000) sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze durch das Handwerk eingenommen werden. „Ohne das Handwerk stünden wir wirtschaftlich nicht so da, wie wir dastehen“. Auch beim landesweiten Blick ragt der Kreis „mit der höchsten Ausbildungsquote“ heraus, wie Minister Hauk darstellte. „Und dennoch gibt es hier Lücken beim Nachwuchs. Mehr Werbung in eigener Sache und ein engeres Verhältnis zu den Schulen, insbesondere den allgemeinbildenden, sind notwendig“. Dabei seien die Berufsperspektiven nach wie vor hervorragend, so Kammerpräsident Jöst.

„Wer gut ausgebildet ist, und sich auch weiter bemüht, muss sich keine Sorgen machen. Leider findet diese Tatsache – und das Handwerk allgemein – keinen richtigen Anklang bei möglichen zukünftigen Bewerbern in den Schulen“. Ein weiterer Knackpunkt in Sachen Nachwuchs stelle die Mindest-Schülerzahl für Lehrgänge dar, deren Unterschreitung zur Zentralisierung der Ausbildung in entfernt gelegenen Ballungsräumen führe. Die Mindestzahl von 16 Teilnehmern werde zwar flexibel gehandhabt, wie Hauk erläuterte, doch gleichzeitig finde eine immer stärkere Aufsplittung der Kurse durch Spezialisierung statt.

Dem entgegnete Jöst jedoch, dass sich die Spezialisierung schlichtweg aufgrund der ständig wechselnden und fortschreitenden Anforderungen im Beruf ergebe. Die Auswirkungen dieses Spannungsfelds „bekommen die Bürger tagtäglich mit“, so Oberbürgermeister Jann. „Handwerker sind rar, und so wird eher um Termine als um Preise verhandelt. Auch deswegen halten wir am Konzept der Werkrealschule Mosbach als Brücke zwischen Theorie und Praxis und als Basis der Nachwuchsqualifizierung fest“.

Den Hauptakt der Freisprechung, bei dem sich die Gesellinnen und Gesellen erhoben, übernahm Kreishandwerksmeister Englert. Von 116 Prüflingen seit Winter 2017/18 haben 108 Teilnehmer oder 93, 1 Prozent, 24 davon weiblich, bestanden. Anschließend folgte die Überreichung der Urkunden sowie die Auszeichnung der Prüfungsbesten (siehe Infobox), gemeinsam mit Klaus Hofmann (Vizepräsident Handwerkskammer).

Insgesamt 22 Teilnehmer haben gute Leistungen gezeigt. Die Prüfungsbesten erhielten Geld- und Sachpreise von Handwerkskammer und Innungen. In seinem Schlusswort gratulierte Hofmann nochmals zur bestandenen Prüfung und verband seine guten Wünsche mit dem Aufruf zur fortdauernden Weiterbildung.

