Für eine bessere Netzverfügbarkeit

Neckar-Odenwald-Kreis.Viele Bürger kennen sie aus ihrer täglichen Erfahrung beim mobilen Telefonieren: Funklöcher oder zumindest Regionen mit sehr schlechtem Empfang. Um diesen zu entgehen, hilft in der Regel nur, den Standort zu wechseln. Nutzer von Smartphones können jetzt aber auch aktiv die Bundesnetzagentur dabei unterstützen, diese Funklöcher aufzuspüren und somit langfristig zu einer flächendeckenden Abdeckung beitragen. Darauf weist die Landkreisverwaltung hin. Möglich ist das mit Hilfe der kostenlosen App „Breit-bandmessung“, die aktuell um die Funktion „Netzverfügbarkeit erfassen“ erweitert wurde.

Um mit der App eine Region mit geringem oder keinem Empfang zu melden, muss die App nach der Installation gestartet und der Button zum Test der Netzverfügbarkeit ausgewählt werden. Das Smartphone erfasst dann in regelmäßigen Abständen, ob eine Netzabdeckung vorhanden und ob sie durch 2G-, 3G- oder 4G-Technologie gegeben ist. e Verbindung besteht. Für Android-Geräte gibt es die App „Breitbandmessung“ im Google Play-Store, Besitzer von Apple-Smartphones finden sie dort im Appstore. Ziel der Bundesnetzagentur ist es, die von Nutzern so eingesendeten Daten in einer detaillierten Karte zusammenfassen und zu veröffentlichen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.11.2018