„Für Lohn und Würde“

Anzeige

Mosbach.Noch an zwei Sonntagen, morgen und am 18 März, gibt es in der KZ-Gedenkstätte Neckarelz jeweils um 15.30 eine Sonderführung zum Gouachenzyklus „Das Album Déportation“ der ungarischen Künstlerin Edit Bán-Kiss.

Diese gehörte zu den 1100 KZ-Frauen, die 1944/45 im Daimler-Benz-Werk Genshagen/Brandenburg Fluzeugmotoren endmontieren mussten. Die Teile dafür kamen aus der unterirdischen Fabrik „Goldfisch“ in Obrigheim am Neckar.

Ab Mitte der 90er Jahre kämpfte eine Gruppe von überlebenden Frauen des KZ Genshagen darum, nachträglich Lohn für ihre Arbeit und auch nicht-materielle Anerkennung des an ihnen begangenen Unrechts zu erhalten. Dabei mussten sie sich mit einem der mächtigsten deutschen Konzerne, der damaligen Daimler Chrysler AG, auseinandersetzen. Das erforderte viel Mut und Standvermögen der inzwischen alt gewordenen Frauen.