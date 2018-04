Fundierte Fachkompetenz in Theorie und Praxis

Anzeige

60 Fragen in 75 Minuten

Referenten für die einzelnen Themenbereiche waren: Peter Burger, Rolf Heinzelmann, Elisabeth Scheuermann, Andrea Schemel, Alexander Bühler, Klaus Müller, Gabi Niessen, Gerhard Steinecke, Heike Sauer, Engelbert Kötter und Anke Koob. Ein Blick hinter die Kulissen der Baumschule Müller in Mauer und in die Saft- und Mostherstellung bei der Firma Falter in Heddesbach ergänzten das Unterrichtspensum. Bei der schriftlichen Prüfung galt es 60 Fragen in 75 Minuten zu beantworten. 45 Fragen behandelten das Schwerpunktthema Obstbau, 15 Fragen kamen aus dem Bereich Pflanzenschutz.

Die erfolgreichen Absolventen der Fachwartausbildung 2018: Jürgen Fränzle, Eva Lutz, Karlheinz Braner, Manu Talasi Happes, Ralph Heck, Josefine Gäckle, Lukas Fink, Michael Ostertag, Rüdiger Haas, Uwe Dörtzbach, Josef Holzschuh, Dr. Uwe Graser, Edgar Mechler, Bernd Hauser, Eberhard Zimmermann, Sylvia Körber, Michael Eckstein, Melanie Linder-Ostertag und Herbert Lenz. Am Ende der Prüfung stand ein ausgezeichnetes Ergebnis, allein zwölf Prüflinge erreichten die eins vor dem Komma, acht erreichten eine glatte 1,0.

Mit der Ausbildung zum Logl-geprüften Obst-und Gartenfachwart soll das weite Feld der Gartenkultur, des Hobby-Obstbaus und insbesondere des Streuobstbaus im Kreis gestärkt werden. Durch den Erwerb fundierter Fachkompetenz in Theorie und Praxis sind die Fachwarte ideale Ansprechpartner für Fragen rund um das Thema Obst, Garten und Landschaft. Als Multiplikatoren werden sie in die Lage versetzt, das Gelernte nicht nur selbst anzuwenden, sondern das erworbene Wissen auch weiterzugeben – wichtige Voraussetzungen für den Erhalt, vielmehr aber noch für die Pflege der Kulturlandschaft. Deshalb profitieren neben Privatleuten gerade auch Vereinsmitglieder und Gemeindeverwaltungen mit ihren Bauhofangestellten von der Fachwartausbildung. Wichtig auch für alle künftigen Interessenten an der Fachwartausbildung: Voraussetzung für die Teilnahme an der Fachwartausbildung sind Grundkenntnisse im Obst-und Gartenbau.

Der Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft (Logl) ist als Träger von Qualifizierungsmaßnahmen vom Regierungspräsidium Karlsruhe anerkannt, wichtig im Hinblick auf das Thema Bildungszeit: die Bildungszeit kann für die Qualifizierung zur Wahrnehmung ehrenamtlicher Tätigkeiten beansprucht werden und dient so zur Stärkung des ehrenamtlichen Engagements.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.04.2018