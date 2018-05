Geben und Nehmen

Anzeige

Unser Leben ist oft vom Leistungsdruck bestimmt. „Ich bin, was ich leiste“!

Erfolgreich scheint nur der zu sein, der ständig in Bewegung bleibt und einen vollen Terminkalender besitzt. Es entsteht der Eindruck, dass es für viele Menschen wenig Anderes gibt außer Arbeit, Stress, in Action sein, auch nach Feierabend und oft auch am Wochenende.