Gegen das Kuddelmuddel im K(T)opf

Dass Demenz nicht nur eine Sache des Kopfes, sondern auch des Topfes sein kann, zeigte der Arbeitskreis Gerontopsychiatrie bei einem Kochevent mit Alfons Schuhbeck.

Neckar-Odenwald-Kreis. Vielsagend mit „Kuddelmuddel im K(T)opf“ war die Veranstaltung in Mosbach mit Alfons Schuhbeck überschrieben, moderiert wurde sie von Heike v. Brandenstein. Alles andere als Kuddelmuddel aber präsentierte der Münchener nebst zwei Mitarbeitern im Kompass-Küchenstudio: appetitlich und sehr ordentlich aufgereiht standen da nicht weniger als 40 Gewürze auf der Arbeitsplatte, neben anderem, was der geschäftstüchtige Gastronom Schuhbeck im Sortiment hat, Showtalent und Bücher inklusive.

Als eine von sieben Veranstaltungen in zwei Wochen hoffte man beim Arbeitskreis Gerontopsychiatrie mit dem prominenten Mann am Herd für ein Thema zu sensibilisieren, dass nach Ansicht von AGN-Vorstandsvorsitzendem Dr. Valentin Hoß immer noch zu wenig Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit fände: seit 2005 bemüht sich der Arbeitskreis um konkrete Hilfsangebote für Betroffene und Angehörige demenzkranker Menschen, um Aufklärung und Information der Öffentlichkeit, regelmäßige Schulungen und Information, Vernetzung und Ausbau. Und so ließ man Schuhbeck zweimal antreten, um zu zeigen, dass sich mit einer guten Ernährung Demenz zwar nicht beheben, aber doch Gutes für die Gesundheit allgemein bewirken lasse.

Heilsame Wirkung

Die große Anzahl der präsentierten und teils verwendeten Gewürze waren kein Zufall, ist Alfons Schuhbeck doch von der heilsamen Wirkung von Ingwer und Kurkuma, von Knoblauch und Chili überzeugt. Nach dem Motto „Die Mischung macht’s“ hatte de Ernähurngsunternehmer auch etliche Gewürzmischungen mitgebracht, die er nach wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammenstellt. Eine davon, das „Frühstücksquark-Gewürz“, bekamen die Gäste zusammen mit einem würzigen Brot als erstes Schmankerl zu kosten. Patricia Spitzer und Tochter Eva waren begeistert, zumal man den so angemachten Quark im Kühlschrank eine Woche lang aufheben könne. Spitzer ist im Vorstand des ambulanten Kinderhospizdienstes und war zum Kochevent gekommen, um weitergeben zu können, was aus ernährungswissenschaftlicher Sicht in ihrer ehrenamtlichen Arbeit hilfreich sein könnte.

Ähnliche Beweggründe hatten Petra Mensik und ihren Mann nach Mosbach geführt. Die Krankenschwester engagiert sich in der spezialisierten ambulanten palliativmedizinischen Versorgung (SAPV), mit der der AGN 2009 seine Aktivitäten auf die Betreuung Schwerstkranker und Sterbender in ihrem häuslichen Milieu ausdehnte. Derweil ging Alfons Schuhbeck am Kochpult zu den nächsten Gängen weiter: auf eine cremig-würzige Kürbissuppe mit Curry folgten Gnocchi mit Orangenschale, Ingwer, Knoblauch und kleinen Tomaten. „Tun Sie Fett, Gewürze und Tomaten erst ganz zum Schluss dran“, riet der Profi, „sonst ist alles Gute darin weg.“ Vitamine und wertvolle Inhaltsstoffe, so eine Grundregel Schuhbecks, seien flüchtige Wesen. „Darum lassen Sie die Möhre nicht geschält und geschnitten liegen, sonst sind schon mal 50 Prozent der Vitamine oxidiert. Wenn sie dann im Wasser zerkocht werden, gehen weitere fünfzig Prozent kaputt.“

Richtig anwenden

Neben den Gewürzen widmet sich Schuhbeck mit Leidenschaft den Ölen. „Den richtigen“, das seien jene mit einem hohen Anteil mehrfach ungesättigter Fettsäuren, wies er auf die vor ihm aufgebauten Argan-, Raps- und „Power-Öle“, Marke Schuhbeck, hin. Aber auch auf ihre richtige Anwendung machte er nicht nur immer wieder aufmerksam, sondern zeigte am Herd den schonenden Umgang. „Nicht mehr als 80 Grad erhitzen, bei 90 Grad sind die schon wertlos!“ Dass der fast 70-Jährige mit Zahlen und Fakten seine Ernährungs- und Kochempfehlungen untermauerte, indem er sie wie am Schnürchen aufzählte, scheint der beste Beweis (s)einer gesundheitsbewussten, ausgewogenen Ernährung zu sein. Das Kraut gegen Demenz, das hat auch Alfons Schuhbeck nicht gefunden. Doch könne Demenzkranken mit schmackhaften und farbenfrohen Mahlzeiten ein Stück Lebensqualität gegeben werden. Vor allem aber gelte: „Ich bin ein Mann der Prävention.“ Das derart gutes, gesundheitsförderndes Essen außerdem schmeckt, dafür war die Veranstaltung des Arbeitskreises der beste Beweis.

Rezepte online

Der Arbeitskreis Gerontopsychiatrie wird alle Rezepte, die Alfons Schuhbeck zubereitet hat, auf seiner Homepage (www.demenz-nok.de.) veröffentlichen. Auf der Website gibt es Informationen über Demenzerkrankungen sowie über die Arbeit des Vereins, darüber hinaus Adressen und Telefonnummern, mit denen Betroffenen und Angehörigen umfangreiche Beratung- und Hilfsangebote vermittelt wird. ubr

