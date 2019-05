Geld fließt nach Mosbach

Mosbach.„Das Interesse am kommunalen Sportstättenförderprogramm des Landes war auch in diesem Jahr wieder so groß, dass mehr Anträge eingingen, als Mittel zur Verfügung stehen. Deshalb freue ich mich, dass die Sportstätten im Neckar-Odenwald mit über 406.000 Euro gefördert werden können“, sagte der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz und CDU-Landtagsabgeordnete Peter Hauk MdL, am Dienstag, 14. Mai.

Für die Teilsanierung der Sporthalle der Ludwig-Erhard-Schule fließt ein Landeszuschuss von 217 530 Euro in den Neckar-Odenwald-Kreis. Die Sanierung der Turnhalle der Grundschule Waldstadt fördert das Land mit 189 000 Euro.

„Die Turnhallen werden nach ihrer Sanierung unseren Schülern einen guten und zeitgemäßen Sportunterricht ermöglichen. Ausreichend körperliche Betätigung ist für alle Menschen wichtig. Allerdings nehmen bei Kindern und Jugendlichen aktuell Beschwerden wegen Bewegungsmangel immer mehr zu. Der Landesregierung ist die Gesundheit unserer Schüler sehr wichtig. Mit dem Landesförderprogramm für den Sportstättenbau wird dies auch unterstrichen,“ sagte Peter Hauk.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.05.2019