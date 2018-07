Gelebte Völkerverständigung an der Basis

Anzeige

Neckar-Odenwald-Kreis.Wieder fand eine großartige Idee ihre Fortsetzung: 22 Jugendliche aus 22 Europäischen Ländern besuchten dieser Tage Mosbach, den Neckar-Odenwald-Kreis und Heidelberg.

Die jungen Menschen im Alter von 18 bis 20 Jahren trafen sich erst wenige Tage zuvor im norditalienischen Como und hatten aber bereits zu einer harmonischen Gemeinschaft zusammen gefunden. Ihr Besuch ist Teil eines Projekts, das die beiden Rotary-Clubs Mosbach-Buchen und Neckar-Odenwaldkreis gemeinsam mit weiteren fünf Rotary-Clubs aus den anderen EU-Gründer-Staaten durchführen. Das Reiseevent „Europe for Europe“ findet bereits zum achten Mal statt und führt die Teilnehmer in einer kostenlosen 18-tägigen Rundreise durch die Europäischen Gründerstaaten Italien, Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich und Luxemburg. Diese Initiative füge sich nahtlos in eines der Hauptziele der rotarischen Weltgemeinschaft, nämlich Wege zur Verständigung und zum Frieden unter den Völkern zu finden und zu fördern, sagte Gernot Wenig, derzeitiger Präsident des RC Mosbach-Buchen, bei der Begrüßung im Mosbacher Rathaussaal auch im Namen seines „Kollegen“ vom RC Neckar-Odenwald-Kreis, Dr. Jörg Martin.

Oberbürgermeister Michael Jann, selbst Rotarier, stellte „seine“ Stadt den Reiseteilnehmern als jung und international vor. Die über 3000 Studierenden der Dualen Hochschule brächten jugendlichen Schwung in die Stadt, die Partnerschaften mit Städten in Frankreich, England, Ungarn, Türkei und Kontakte nach Israel bezeugten die Weltoffenheit der Mosbacher. Besonders in der heutigen Zeit, in der das gerade geeinte Europa politisch wieder auseinander zu driften scheint, sei es wichtig, auf der Basis Mensch zu Mensch so viele weltweite Kontakte wie nur möglich zu knüpfen.