Gemeinsam für den guten Zweck aktiv

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Vorbereitungen für die 72-Stunden-Aktion des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) gehen in die heiße Phase: Drei Monate vor dem Start der Sozialaktion am 23. Mai haben sich im Dekanat Mosbach-Buchen zwölf Jugendgruppen angemeldet. Jetzt werden passende Projekte gesucht.

Seit Monaten plant und organisiert der Koordinierungskreis die fünfte 72-Stunden-Aktion im katholischen Dekanat Mosbach-Buchen seit 2001. Mit der Anmeldung von zwölf Jugendgruppen von Hardheim bis Mosbach und von Osterburken bis Auerbach hat er die maximale Gruppenzahl erreicht. Nun sucht der Koordinierungskreis des Dekanats Mosbach-Buchen für die Gruppen Projekte. Um für jede Gruppe eine geeignete Aufgabe zu finden, ist er auf die Menschen vor Ort angewiesen. Deshalb sucht er soziale Einrichtungen, Firmen und Menschen aus Vereinen und Gemeinden, die mit ihrem Wissen und ihren Ideen einzelne Projekte anstoßen, unterstützen und mitgestalten.

Neue Erfahrungen

„Ein gutes 72-Stunden-Projekt fordert die Jugendlichen heraus, bringt Spaß und lässt sie neue Erfahrungen machen“, erläutert Marie-Luisa Breunig, Jugendreferentin und Kopf des Koordinierungskreises, „darum sind wir vom Koordinierungskreis auf der Suche nach Projekten, bei denen die Gruppen gemeinsam mit den Menschen, für die sie sich engagieren, etwas bewegen können.“ Personen, die eine Projektidee haben, können sich direkt an einen Koordinierungskreis im Jugendbüro in Buchen wenden oder ihre Projektidee unter 72stunden.bdkj-freiburg.de eintragen.

Zur finanziellen Unterstützung der Jugendaktion wird in den Seelsorgeeinheiten des Dekanats Mosbach-Buchen am Wochenende vom 23. und 24. Februar eine Sonderkollekte in den Gottesdiensten stattfinden.

Gerne kann auch direkt eine Spende an den Dekanatsverband Mosbach-Buchen - Jugendbüro mit der IBAN: DE39 6746 1424 0001 1349 14 unter dem Verwendungszweck: 72StundenAktion überwiesen werden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.02.2019