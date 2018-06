Gerümpelturnier lockt Besucher

Anzeige

Heidersbach.Das traditionelle Sportfest des VfB beginnt am morgigen Samstag ab 11.30 Uhr mit der Möglichkeit zum Mittagessen im Zelt. Das Sportprogramm startet um 13.45 Uhr mit dem Seniorenspiel zwischen der Spvgg. Rittersbach gegen der SG Auerbach. Um 15.15 Uhr beginnt das traditionelle Gerümpelturnier, welches auf dem Kleinfeld ausgetragen wird. Nach der Siegerehrung des Turniers erfolgt ab 19.30 Uhr die Liveübertragung des WM-Spiels Deutschland gegen Schweden auf Großbildleinwand im Festzelt. Danach sorgt DJ Sven Neos bei freiem Eintritt für Stimmung auf dem Sportgelände. Am Festsonntag trifft man sich um 9.30 Uhr zur Kranzniederlegung am Ehrenmal des Friedhofes und im Anschluss ist Frühschoppen mit dem Musikverein. Um 10.30 Uhr werden verdiente Mitglieder seitens des Verbandes und des Vereines ausgezeichnet.

Am Nachmittag sind neben den Fußballspielen der Senioren auch Jugendspiele sowie ein Auftritt der Cheerleader des FC Freya Limbach vorgesehen. Für musikalische Unterhaltung sorgen nachmittags die Musikschule Schifferdecker und abends der Musikverein. Der Kindernachmittag startet am Festmontag um 14.30 Uhr. Ab 18.30 Uhr stehen die Spiele von Senioren-, AH- und Firmenmannschaften auf dem Programm.