Geschädigten mit Messer lebensgefährlich verletzt

Anzeige

Mosbach/Billigheim.Im Strafverfahren vor dem Schwurgericht des Landgerichts Mosbach wegen versuchten Mordes wurde der Angeklagte gestern wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Der Haftbefehl des Amtsgerichts Mosbach vom 6. März bleibt in Vollzug.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und der Verteidiger eine Freiheitsstrafe von höchstens drei Jahren beantragt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Angeklagte gilt bis zu seiner rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.

Die Staatsanwaltschaft Mosbach hatte dem 37-jährigen Mann rumänischer Staatsangehörigkeit vorgeworfen, dass er in der Nacht zum 1. März durch lautes Musik hören und Singen in der Küche der von ihm und mehreren Bauarbeitern bewohnten Wohnung in Billigheim andere Arbeiter im Schlaf gestört hat. Obwohl der 37-Jährige auch vom Geschädigten gebeten worden war, die Störung zu unterlassen, sei er dieser Aufforderung nicht nachgekommen.