Gespräche zum Thema Garten

Hardheim.Inzwischen ist es zu einer kleinen Tradition geworden, dass die Mitgliederfamilien der Gemeinschaften Wohneigentum von Hardheim, Walldürn und Rippberg im März der Einladung des ZG Raiffeisen-Marktes in Hardheim folgen. Spontan ergaben sich Gespräche um das Thema „Garten“. Nach dem Kälteeinbruch der letzten Tage sind die Erwartungen an ein baldiges Gartenjahr zwar gebremst worden, dennoch ist es abzusehen, dass der Frühling kommt! Waren es in früheren Jahren noch Einkaufssammel-Bestellungen, die in der Monatszeitschrift „Familienheim & Garten“ verteilt wurden, so hat sich dieser Frühjahrstreff gut umgesetzt und wirkt auf vielfältige Art weiter, wie der Vorstand betonte. ad