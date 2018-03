Gesundheit steht an allererster Stelle

Anzeige

Schloßau.Rosa Nörbel, geborene Maurer, feiert am heutigen Freitag in Schloßau ihren 90. Geburtstag und ist noch immer das Herz ihrer Familie, die sie über alles liebt. Dank der Unterstützung und Pflege ihrer Lieben kann sie trotz starker gesundheitlicher Einschränkungen in ihrem Zuhause in Schloßau bleiben und weiter rege am Familienleben teilhaben.

Geboren wurde die Jubilarin am 2. März 1928 als jüngstes von sechs Kindern in Pomitsch, Kreis Frain Südmähren an der österreichischen Grenze. 1945 wurde sie zusammen mit ihren Eltern und Geschwistern aus der Heimat vertrieben und kam über Österreich und die Seckacher Klinge 1946 nach Schloßau, wo die junge Frau den Forstarbeiter Wilhelm Nörbel kennen und lieben lernte. 1951 heiratete das Paar und feierte 2001 das Goldene Ehejubiläum. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor. Rosa Nörbel war Arbeiten gewohnt und sie hatte alle Hände voll zu tun.

Neben dem Haushalt und der Sorge um ihre Kinder arbeitete sie in der Landwirtschaft und kümmerte sich um ihre Eltern bis zu deren Tod. Außerdem übernahm sie die Milchsammelstelle in Schloßau und später war sie bei der Erziehung der Enkel überaus engagiert und gefordert. Im Jahre 2004 verlor Nörbel ihren Mann und drei Jahre später die zweitälteste Tochter.