„Gewinn für viele hilfsbedürftige Kinder“

Neckar-Odenwald-Kreis.Große Freude herrschte dieser Tage im Caritasverband Neckar-Odenwald-Kreis über eine großzügige Spende der Toto-Lotto Baden-Württemberg GmbH. Christoph Grüber Geschäftsführer der Toto-Lotto Regionaldirektion Nord-Ost, überbrachte die Spende an den Kinderhilfefonds Neckar-Odenwald.

Unbekannter Gewinner

In der Ausspielung „Logeo“ ging ein Hauptgewinn an einen Spieler aus dem Neckar-Odenwald-Kreis. Dieser Gewinner hat den Kinderhilfefonds Neckar-Odenwald ausgesucht, als Adressat der zusätzlichen 5000 Euro Geldspende an eine gemeinnützige Einrichtung im Umfeld des Gewinners. „Herzlichen Dank an den leider nicht bekannten Gewinner“, formulierten die Vertreter der Träger des Kinderhilfefonds, Dekan Johannes Balbach für die Kirchengemeinden, Otto Hitzelberger als stellvertretender Vorsitzender und Meinrad Edinger als Geschäftsführer des Caritasverbandes.

„Es ist eine wunderbare Sache, wenn glückliche Menschen ihre Freude teilen und im wirtschaftlichen Erfolg an diejenigen denken, denen es weniger gut geht. So war es ein mehrfacher Gewinn, insbesondere für viele bedürftige Kinder und ihre Familien im Neckar-Odenwald-Kreis“, so Caritasgeschäftsführer Meinrad Edinger.