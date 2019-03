Gratis-Haarschnitt für bedürftige Menschen

Osterburken.Viele Menschen haben kein Geld für einen Haarschnitt. Daher hat der Sennfelder Bernd Klumpp (links), der sich seit zehn Jahren mit seinem Verein „Einfach Social“ für Bedürftige – „also jene, die an der Grenze von Hartz IV sind, und Leute, die auf der Straße leben“ – einsetzt, den Kontakt zu der Wohltätigkeitsorganisation „Barber Angels Brotherhood“ geknüpft. Wie er im Gespräch mit den FN erzählt, werden 20 Friseure aus ganz Deutschland am morgigen Sonntag von 11 bis 16 Uhr auf der Marienhöhe in Osterburken zu Kamm und Schere greifen und Menschen, die arm sind und es schwer im Leben haben, kostenlos Haare und Bärte schneiden. Begleitend zu dieser karitativen Aktion haben Klumpp und sein Mitstreiter Roberto Bügler aus Roigheim ein Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. So finden heute, Samstag, und morgen, Sonntag, jeweils von 18 bis 21 Uhr Vorstellungen im Eingangsbereich von Adventon statt. Zu bestaunen gibt es eine „Brazil Show“ und Akrobatik aus China und Deutschland. Darüber hinaus haben ein Clown und ein Zauberer ihr Kommen zugesagt. Karten gibt es an der Abendkasse. Ein Teil der Einnahmen der Abendveranstaltungen wird dem Verein „German Doctors“ gespendet. Bild: Melanie Müller

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.03.2019