Gremium stützt auch die Pläne zum technischen Ausbau

Hettingen.Gute Nachrichten für die Versorgung der Bürger im Notfall konnte Landrat Dr. Achim Brötel bei einer Sitzung des Kreistagsausschusses für Verwaltung und Finanzen in Hettingen verkünden: Nach eingehenden Verhandlungen im zuständigen Bereichsausschuss wird die Integrierte Leitstelle in Mosbach ab dem 1. Januar 2019 durchgehend mit zwei Disponenten besetzt sein, wobei diese Besetzung schon in diesem Jahr ausgeweitet und vorbereitet werde. Damit kann das Leitstellenpersonal bei mehreren parallel eingehenden Notrufen in Zukunft noch besser reagieren.

Gleichzeitig bekräftigten die Kreisräte die in der jüngsten Kreistagsresolution zum Ausdruck gebrachte Haltung, dass die Leitstelle, trotz aller Überlegungen auf Landesebene, vollumfänglich erhalten bleiben müsse. Mit großem Nachdruck und in mehreren Wortmeldungen stützten sie neben der personellen Aufstockung auch Pläne, die Leitstelle technisch auszubauen. „Die personelle und technische Ertüchtigung der Leitstelle ist schlichtweg die Voraussetzung für eine nachhaltige Zukunftssicherung“, betonte auch der Landrat. 95 000 Euro stünden als Kreisanteil im aktuellen Haushalt bereit, um die Kommunikationseinrichtungen und die IT-Ausstattung auf den neuesten Stand zu bringen. Die entsprechenden Ausschreibungen des DRK-Kreisverbands Mosbach liefen derzeit. Schon in der Vergangenheit habe man immer wieder erhebliche Summen in die technische Ausstattung investiert.

„Wir müssen jetzt mehr denn je aufpassen, dass sich die Dinge nicht gegen diese gut funktionierende Institution vor Ort entwickeln“, betonte Dr. Brötel schließlich mit Blick auf ein im März durchgeführtes Fachsymposium. Er versprach den engen Dialog mit den Verantwortlichen in Stuttgart fortzuführen.