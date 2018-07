Große Chance für Entwicklung

Anzeige

Der Bauboom macht auch vor der Gemeinde Limbach nicht halt. Bereits fünf der im nächsten Jahr insgesamt zur Erschließung anstehenden zehn Bauplätze auf der Gemarkung Limbach, davon sieben in gemeindlicher Hand, sind bereits vorreserviert. Eine vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Billäcker“ ist erforderlich. Dem von Hauptamtsleiterin Birgit Guckenhan vorgestellten Plankonzept, das neu auch eine Buswendemöglichkeit vorsieht, wurde zugestimmt und für die Offenlegung freigegeben.

Anschließend beschäftigte sich der Gemeinderat mit drei Auftragsvergaben. Sowohl dem Vorhaben der Umverlegung der Ver- und Entsorgungsanlagen sowie der Neugestaltung einer Wendeanlage in der Stichstraße „Tiefe Wiesen“ in Limbach, beides notwendig für den im nächsten Jahr beginnenden Schulbau, zum Angebotspreis von 212 883 Euro an die Firma Kispert Bau GmbH aus Limbach, als auch der Erneuerung der Beschallungsanlage der Grundschule in Laudenberg an die Firma Münch GmbH aus Krumbach zum Angebotspreis von 10 890 Euro wurde zugestimmt. Der Auftrag der Erneuerung der Fenster im Obergeschoss des „Hällele“ in Heidersbach vergab der Gemeinderat zum Angebotspreis von 14 703 Euro an die Firma Sauer aus Heidersbach.

An das Ingenieurbüro Simon wurden drei Aufträge für insgesamt 35 300 Euro vergeben. Dabei handelt es sich um eine Eingriff-Ausgleich-untersuchung für den Bereich des Bebauungsplans „Billäcker IV“ in Limbach und zwei grünordnerische Beiträge samt den jeweiligen Eingriffs-Ausgleichs-Untersuchungen für die beiden Gewerbegebiete „Am Kalten Brunnen II“ in Krumbach und „Hilbertsfeld“ in Limbach.

Darlehensaufnahme

Anschließend stellte Bauamtsleiter Uwe Grasmann insgesamt fünf Baugesuche vor, die allesamt Zustimmung des Gremiums fanden. Einstimmig stimmte der Gemeinderat einer Darlehensaufnahme bei der L-Bank BW über 900 000 Euro mit einer Zinsbindung von zehn Jahren und zu einem Zinssatz von 0,23 Prozent zu.

Der Bürgermeister teilte mit, dass es keine Genehmigungspflicht für Schrottsammlungen mehr gäbe, jedoch immer mal wieder Sammlungen ohne entsprechende Gewerbeanmeldung stattfinden würden. Diese Aktionen müssen im Auge behalten werden. Bei Zweifeln sollte sich die Bevölkerung bei der Gemeinde melden. Weiter gab er den Termin für die nächste Kommunalwahl bekannt, der auf den 26. Mai 2019 festgelegt wurde. An diesem Tag wird auch die Europawahl stattfinden. Die Sitzung schloss mit diversen Anfragen und Anregungen aus dem Gemeinderat, wobei hier insbesondere die vom Bürgermeister initiierte Spendenaktion für die Gemeindespielplätze ausdrücklich begrüßt und gleich zwei schöne Geldspenden angekündigt wurden.

