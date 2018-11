Grünes Licht vom Kreistag

Neckar-Odenwald-Kreis.Seit der Neckarsteig im September zu „Deutschlands schönstem Fernwanderweg 2018“ gewählt wurde, erfährt der Wandertourismus im Neckar-Odenwald-Kreis einen weiteren steilen Aufschwung.

Die Vermarktung des Steigs läuft derzeit auf Hochtouren, kontinuierlich steigende Ankunfts- und Übernachtungszahlen belegen den Erfolg. Ausruhen möchte sich die Kreisverwaltung auf diesem Erfolg jedoch nicht.

Seit einiger Zeit auf der Agenda

Deshalb gab Landrat Dr. Achim Brötel bei einer Sitzung des Kreistagsausschusses für Wirtschaft, Umwelt und Verkehr am Montag bekannt, dass man bereits seit einiger Zeit das Ziel eines zweiten zertifizierten Wandersteigs verfolge. Dessen Verlauf soll auch andere Teile des Kreisgebiets für Wanderer touristisch erschließen. Thematisch biete sich dafür der römische Limes an, so Brötel, nachdem mit dem älteren Odenwald-Limes und dem etwas jüngeren Obergermanisch-Raetischen Limes sogar zwei Limes-Linien den Kreis durchqueren. „Das Ziel der unter dem Arbeitstitel „Limessteig“ entwickelten Idee ist es, nicht nur die beiden Limes-Linien, sondern auch die Landschaftsformen Odenwald und Bauland miteinander zu verbinden“, erklärte der Landrat bei der Vorstellung.

S-Bahn-Anbindung bevorzugt

Der Streckenverlauf solle so gewählt werden, dass Ausgangs- und Endpunkt an die S-Bahn angebunden sind. „Auch streben wir an, den Weg zertifizieren zu lassen, da das die spätere touristische Vermarktung deutlich erleichtert.“ Aus Sicht der Verwaltung müsse es in einem nächsten Schritt darum gehen, gemeinsam mit den Kommunen den Streckenvorschlag zu entwickeln, erklärte Brötel weiter. Für die konkrete Streckenausarbeitung solle auf jeden Fall der Odenwaldklub gewonnen werden. Auf dieser Grundlage wäre dann eine Kostenermittlung durchzuführen. Für die Ersteinrichtung des Limessteigs könne voraussichtlich ein Förderantrag über den Naturpark Neckartal-Odenwald gestellt werden. Bei einem positiven Bescheid würden nach derzeitigem Stand bis zu 60 Prozent der Kosten von dort übernommen.

Auf Einkehrmöglichkeiten achten

Große Zustimmung fand dieser Plan bei den Kreisräten. Dr. Norbert Rippberger betonte für die CDU, es handle sich dabei um eine hervorragende und zeitgemäße Art der Tourismusförderung. Kreisrätin Amelie Pfeiffer (Bündnis 90/Die Grünen) meinte, das sei der richtige Schritt zur richtigen Zeit. Man müsse aber darauf achten, dass es entlang der Strecke ausreichend Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten gebe.

Abweichungen möglich

Darauf wiesen auch die Kreisräte Karl-Heinz Graner (SPD) und Valentin Knapp (Freie Wähler) hin, die ebenfalls die uneingeschränkte Unterstützung ihrer Fraktionen signalisierten. Um dieses Ziel zu erreichen, kämen auch partielle Abweichungen vom Limes-Verlauf in Betracht

Einstimmig wurde daher die Verwaltung beauftragt, den angedachten Fernwanderweg konzeptionell weiterzuentwickeln. Vor der tatsächlichen Umsetzung wird sich der Ausschuss erneut mit dem Projekt befassen.

