Grünkernbotschafter aktiv

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Anbietergemeinschaft Urlaub auf dem Bauernhof im Fränkischen Odenwald war auf der CMT in Stuttgart als Grünkernbotschafter unterwegs. Mit leckerem Gebäck aus Grünkern überzeugten Amelie Pfeiffer und Christiane Schaffer unzählige Besucher von der schönen Urlaubsregion Odenwald-Bauland, der Heimat des Grünkerns. Am Stand der Landesarbeitsgemeinschaft Urlaub auf dem Bauernhof in Baden-Württemberg hatten sie einen Tag die Gelegenheit, ihre Heimatregion zu vertreten. Neben dem Urlaubsangebot auf den Ferienhöfen informierten sie über das umfassende Rad-, Wander- und Genussangebot durch Infomaterialien der Tourismusgemeinschaft Odenwald (TGO). Bild: Anbietergemeinschaft

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.01.2019