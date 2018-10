Gute Geste

Die Wirtschaft läuft, die Einnahmen sprudeln für Neckar-Odenwälder Verhältnisse ungewohnt gut. Da könnte der Landkreis die Umlage so lassen, wie sie ist und einfach ein paar Millionen mehr von Städten und Gemeinden einstreichen. Zur Finanzierung der Großprojekte am GTO oder am Krankenhaus, für den Breitbandausbau, den Nahverkehr oder den Schuldenabbau.

Doch zum wiederholten Mal schlägt die Kreisverwaltung unter Landrat Dr. Achim Brötel eine Senkung der Kreisumlage vor. Das entlastet die Kommunen. Aber nur ein bisschen. Denn aufgrund der Logik des Finanzausgleichs steigt für sie die Abgabe rein zahlenmäßig dennoch – weil ihre Steuerkraft gewachsen ist.

Wer da noch durchsteigt, der weiß auch, dass die Kommunen im nächsten Jahr mit deutlich weniger Schlüsselzuweisungen des Landes rechnen müssen – da kommt die Geste des Landrates genau recht.

