„Gute Zusammenarbeit ein Anliegen“

Walldürn/Hainstadt.„Eine gute Zusammenarbeit mit den Ausbildungsbetrieben der Region ist das besondere Anliegen der Schulleitung und des Kollegiums der Frankenlandschule Walldürn“, betonte der Schulleiter der Frankenlandschule, Studiendirektor Torsten Mestmacher. Gerade in der kaufmännischen Ausbildung hat die Frankenlandschule neben einem hochqualifizierten Fachunterricht auch modernen Tablet-Unterricht und einen über das Erasmus-Programm geförderten Sprachaustausch nach Guildford in England zu bieten.

Enge Kooperation

Durch die enge Kooperation mit den Ausbildungsbetrieben ist hier eine hervorragende Qualifizierung der Berufsschüler möglich, und so konnte die Frankenlandschule in den letzten Jahren regelmäßig Absolventen im kaufmännischen Bereich entlassen, die von der IHK zu Landes- oder Bundessiegern in ihrem Ausbildungsberuf gekürt wurden.

Umfassend informiert

Deshalb freute sich der Abteilungsleiter der kaufmännischen Berufsschule, Studiendirektor Werner Hefner, über die Bereitschaft der Firma Scheuermann + Heilig in Hainstadt, eine Betriebsbesichtigung durchzuführen, bei der das Kollegium der FLS umfassend über den Betrieb informiert wurde. Nach der Begrüßung durch Personalchef Stefan Antritter und Mathias Schild, zuständig für die kaufmännische Ausbildung, stellten die drei Auszubildenden Nadine Farrenkopf, Alisha Erbacher und Michelle Mages zunächst das Unternehmen vor.

„Metall in Bestform“ – dieser Slogan stehe für das Unternehmen Scheuermann + Heilig, das in der Stanz- und Umformtechnik tätig sei. Sehr anschaulich bekamen die Lehrer der Frankenlandschule Informationen über den Leistungsprozess und die Produkte, die Lieferanten, die Kunden und das Ausbildungswesen der Firma Scheuermann + Heilig präsentiert.

Daran schloss sich ein Betriebsrundgang an, in dem man sehen konnte, wie etwa Federn jeder Größe hergestellt werden. Die verschiedenen Auszubildenden erklärten sehr kompetent die einzelnen Arbeitsschritte von der Anlieferung der Rohstoffe bis zum Versand der vielen verschiedenen Artikel. In der Konstruktion erklärte ein technischer Produktdesigner, wie große Stanzwerkzeuge am Bildschirm konstruiert werden. Auch die Lehrwerkstatt der gewerblichen Auszubildenden wurde besichtigt.

Innovationsfreude

Besonders ins Auge stach den Besuchern die Innovations- und Investitionsfreude des Unternehmens Scheuermann + Heilig. Auch die Motivation und Kompetenz der drei angehenden Industriekauffrauen war bemerkenswert. Die Informationsfülle, die sie ihren Lehrern von der Frankenlandschule über ihren Ausbildungsbetrieb geben konnten, kann nun im Unterricht für Praxisnähe sorgen. ds

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.12.2018