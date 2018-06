Guter Besuch nach heftiger Gewitterschauer

Anzeige

Hardheim.Nach der heftigen Gewitterschauer am Sonntagmittag hellte es sich schnell wieder auf. Trotz drückender Schwüle füllte sich die Festmeile rasch wieder, die Massen strömten Richtung Schlossplatz und Jahnstraße und die Besucher machten von den vielen Möglichkeiten zur Unterhaltung und Information regen Gebrauch. Die Feuerwehr verdeutlichte, was bei der Bildung einer Rettungsgasse zu beachten ist und die Feuerwehraktiven zeigten in maherfacher Hinsicht ein Herz für Kinder. Die Apotheke an der Post bot die Möglichkeit, sich über den Gesundheitszustand kostenlos zu informieren. Im großen Pausenhof der Schule traten die „ZumbaKids“ der Turnabteilung des TVH auf. Auf der Showbühne auf dem Schlossplatz zogen verschiedene Gruppen des Studios „WellVita“ die Blicke auf sich. Street-Soccer fiel mangels Teilnehmer aus. Bilder: Elmar Zegewitz