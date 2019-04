Handelsstreit verunsichert

Heilbronn/Mosbach.Unter dem Titel „Duell der Giganten“ veranstaltete die S-International Baden-Württemberg Nord GmbH am Dienstag in Kooperation mit der Sparkasse Neckartal-Odenwald und der Kreissparkasse Heilbronn eine Abendveranstaltung für rund 100 Firmen aus der Region.

Die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China und die daraus resultierende Verunsicherung bei den Firmen waren Thema in den Räumen der Kreissparkasse Heilbronn. Auch die innenpolitischen Entwicklungen in China stellen immer mehr Unternehmer vor Herausforderungen. Dennoch bleiben die USA und China wichtige Zielmärkte.

Zwei explizite Kenner dieser beiden wichtigen Auslandsmärkte ließen die Veranstaltungsteilnehmer hinter die Kulissen blicken: Christian Sommer, langjähriger Leiter des German Centres Shanghai, und Frank Dohl, der die Sparkassen-Finanzgruppe im Auftrag der Helaba ebenfalls seit circa 20 Jahren in den USA vertritt. China gelänge es laut Sommer, hervorragend in strukturierter Weise internationale Forschung und Entwicklung ins Land zu ziehen. Die schiere Größe des Marktes unterstütze dabei kräftig. Die Zeiten, in denen das Land im Ruf stand, kräftig zu kopieren, seien längstens vorbei. „Mittlerweile setzt man nicht nur in der Produktion, sondern auch in der Entwicklung neuer Technologien speziell im IT-Sektor oder bei der E-Mobilität des Fahrzeugbaus internationale Innovationsstandards“, betonte der Referent. Das Leben der inzwischen rund 1,4 Milliarden Einwohner Chinas sei längstens voll digitalisiert.

Frank Dohl gelang es, die Unterschiede in der Denkweise zwischen US-Unternehmern und Zentraleuropäern herauszuarbeiten. „In den USA gehen ein ausgeprägter Individualismus und große persönliche Freiheiten Hand in Hand mit einer Fixierung auf die eigene Nation und die eigene Wirtschaft“, resümierte er. Eine soziale Marktwirtschaft sei im Mutterland des Kapitalismus unbekannt. Dohl sieht die USA in einer Gegnerschaft zu China.

