Harry Wansner übernimmt das Amt des Vorsitzenden von Uli Körber

Schefflenz.Einen Wechsel in der Vereinsführung hat es beim Motorsportclub Schefflenz (MSC) geben. Harry Wansner wurde bei der Jahreshauptversammlung zum neuen Vorsitzenden gewählt und übernimmt damit das Amt von Uli Körber. Wansner dankte dem scheidenden Vorstandsmitglied für die jahrelange Arbeit. Er habe den Verein vorbildlich geführt, vor allem in den 80er Jahren, als er bei den WM-Läufen eine Mammutaufgabe zu bewältigen hatte.

Auch Ina Kirssi, die von Steffen Schulz als Schatzmeister abgelöst wurde, wurde vom neuen Vorsitzenden für ihr langjähriges Engagement gelobt.

Über 800 Sportler in Schefflenz

Zu Beginn der Versammlung in der „Harmonie“ in Mittelschefflenz blickte der scheidende Vorsitzende Körber auf das vergangene Jahr zurück. Es galt ein umfangreiches Arbeitsprogramm zu bewältigen, so Körber. Neben den Einsätzen bei den Schefflenzer Vereinen ging er unter anderem auch auf die beiden Großveranstaltungen, das MSR Moto-Cross und den German Cross Country Meisterschaftslauf, ein. Bei beiden Rennen seien über 800 aktive Offroadsportler nach Schefflenz gekommen. Körber dankte nicht nur s den Helfern dieser Veranstaltungen für ihren Einsatz, ehe er die Erfolge der eigenen Mitglieder erwähnte. 40 Aktive seien in den Disziplinen Moto-Cross und Cross-Country bundesweit unterwegs gewesen. Der Trend, dass viele Kinder und Jugendliche den Weg zum MSC fänden, halte an.