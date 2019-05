Heidi Trunk: „Wir wollen Gemeinschaft erleben“

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Initiative „Maria 2.0“ sorgte bundesweit für Aufsehen. Aktionen im Neckar-Odenwaldkreis schlossen sich der Bewegung an, die für eine Erneuerung der Kirche kämpft und zum Mitmachen aufruft. „Maria 2.0“ fordert die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Kirchenämtern, sowie ein Ende des Missbrauchs von Gewalt und Macht. Die Initiative entwickelte sich aus einem Lesekreis aus Münster, die die unveränderte Situation der Kirche nicht länger hinnehmen wollte.

In einer Online-Petition in Form eines offenen Briefs an Papst Franziskus formulierte die Initiative ihre Kritik an der Kirche. Zudem rief „Maria 2.0“ im Mai eine Woche lang alle Frauen zu einem Kirchenstreik auf, um ihren Protest zu untermauern. Auf dem Mosbacher Marktplatz fanden sich dutzende Demonstranten zum Kirchenstreik ein, der vom katholischen Frauenbund des Landkreises organisiert wurde. Mit roter Kleidung wurde ein Ende der Vertuschung von Missbräuchen und ein echtes Miteinander gefordert. Der katholische Frauenbund unterstützt „Maria 2.0“ mit Veranstaltungen für eine geschwisterliche Kirche.

Protest auf andere Weise übten drei ehrenamtliche Frauen der Pfarrgemeinde Mudau. Heidi Trunk, Angelika Brenneis und Martina Mai veranstalteten einen Wortgottesdienst im Pfarrhaus Mudau, der durch die Gebete von „Maria 2.0“ inspiriert und gestaltet ist. „Sehr spontan, aber mit dem Gedanken unbedingt etwas tun zu wollen“, habe man sich dafür entschieden, einen Gottesdienst abzuhalten, sagte Mai. Erst wenige Tage zuvor habe man auf der Pfarrgemeinderatssitzung von Gemeindereferent Michael Käfer von „Maria 2.0“ erfahren.

Trunk sagte zu Beginn des Gottesdienstes: „Ich bin mit vielem nicht mehr einverstanden, was die katholische Kirche tut und das ist schade, denn ich bin gern katholisch“. „Maria 2.0“ beschreibt sich selbst als freie Initiative von Frauen, die wieder Freude machen will, in der Kirche zu bleiben. Die Ehrenamtlichen aus Mudau unternahmen hierzu die ersten Schritte und laut eigener Aussage, sollen noch mehrere solcher Wortgottesdienste folgen.

„Wir wollen Gemeinschaft erleben, anstatt Ausgrenzung und Angst, die die Kirchenmitglieder und Amtsträger lähmt“, bekräftige Trunk. Dazu gehören ein Umdenken und Mut, um die Jugend wieder begeistern zu können und die Kirche vom „verstaubten“ Image zu befreien. Besonders schockiert sei man von den zahlreichen Missbrauchsskandalen durch Kirchenobere oder Mitglieder der Kirche, die nicht durch das Rechtssystem bestraft würden, sondern im christlichen System „unter den Tisch gekehrt“ würden, sagte Mai.

In Fürbitten und Gebeten unter anderem von Andrea Voß-Frick und Michaela Bans, sind die Anliegen der „Maria 2.0“-Bewegung niedergeschrieben, die in den Gottesdienst eingebaut wurden. Die Teilnehmer des Wortgottesdienstes in Mudau, unter denen sich übrigens auch ein Mann befand, wollen eine Erneuerung der katholischen Kirche. Sie biete keinen Platz für Menschen mit unterschiedlichen Lebensentwürfen und sei in ihren Traditionen erstarrt. Als vollwertige Mitglieder der Kirche wolle man auch so behandelt werden, da waren sich die Teilnehmer einig. Dies sei der Grund, weshalb man sich im Pfarrhaus Mudau einfand um „zusammen etwas zu bewegen“. Trunk machte auf das ausgehängte Plakat am Pfarrhaus aufmerksam: „Wer sich mit der Initiative solidarisch zeigen möchte, kann dies mit einer Unterschrift auf dem ausgehängten Plakat vor dem Pfarrhaus tun. Das hängt noch eine Weile“.

Mit „Maria 2.0“ schließe sich eine Protestbewegung zusammen, die für Veränderungen im kirchlichen Leben und der kirchlichen Lehre eintrete. Dieser Chance wolle man sich anschließen und Schritt für Schritt die Kirchenoberen erreichen, so Trunk. js

