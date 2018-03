„Heimatgemeinde liegt mir am Herzen“

Anzeige

Walldürn/Höpfingen.Ein erfreulicher Anlass folgte am Samstag auf den Nächsten: Bei der Nachfeier seines 65. Geburtstags übergab Dieter Goldschmitt eine Spende in Höhe von 5000 Euro an die durch Bürgermeister Adalbert Hauck und den Gemeinderat vertretene Gemeinde Höpfingen.

„Diese Spende haut uns fast um“, freute sich Hauck, der den symbolischen Scheck aus den Händen von Dieter und Gisela Goldschmitt entgegen nahm und dankte gleichsam für den Elan des Jubilars, der sich in mannigfacher Weise für Höpfingen einsetze. „Meine Heimatgemeinde liegt mir sehr am Herzen“, betonte Goldschmitt, der trotz seines Geburtstags „noch lange nicht an den Ruhestand denkt“, wie er sagte.

„Einige Projekte laufen“

„Im Moment laufen hier einige Projekte – an oberster Stelle stehen mein ‚Start-Up-Center’ für Jungunternehmer, dessen Grundsteinlegung im April geplant ist sowie natürlich der nächste Wohnmobil-Konvoi-Rekordversuch am 15. September, für den aktuell bereits 400 Anmeldungen vorliegen und bei dem wir davon ausgehen, die Tausender-Marke zu knacken“, erklärte Dieter Goldschmitt.