Herbstfest mit bayerischem Abend

Schloßau.Der Förderverein des FC Schloßau veranstaltet von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. Oktober, im Sportheim sein Herbstfest. Das Programm startet am Freitagabend mit zwei AH-Spielen und dem traditionellen Bayerischen Bierabend. Haxen können noch heute bei Martin Stuhl, Telefon 06284/7521, vorbestellt werden. Der Samstag beginnt mit dem Schlachtplattenessen zum Mittagstisch. Im Laufe des Nachmittags werden Jugend- und AH-Spiele ausgetragen. Außerdem wird am Abend ab 20.45 Uhr auf einer Großbildleinwand im Sportheim das UEFA Nations League-Spiel Niederlande gegen Deutschland übertragen. Am Sonntag nach dem Mittagessen trägt die Spg. Mudau/Schloßau II ihr Verbandsspiel in der Kreisklasse B2 aus. Ab 15 Uhr stehen sich in der Kreisliga die Mannschaften des FC Schloßau und des TSV Götzingen/VfL Eberstadt gegenüber.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.10.2018