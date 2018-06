Hettingen II startet mit Auftaktsieg in der Bezirksklasse

Anzeige

Hettingen.Mit einem Auftaktsieg starteten am Sonntag die neu formierte Kunstturnmannschaft FC Hettingen II in die Ligarunde Bezirksklasse Baden LK II. Für den größten Teil der Mannschaft war es der erste Wettkampf auf dieser Ebene und eine gewisse emotionale Spannung während des gesamten Wettkampfes war zu spüren.

Nach der Begrüßung durch Spartenleiterin Petra Ries startete der Wettkampf entsprechend der olympischen Reihenfolge am Boden. Die TG Kraichgau gewann mit 35,95:34,90 und holte sich einen Vorsprung von 1,05 Punkten. Für Hettingen waren Robert Balint (12,05 Punkte), Dirk Michel (11,6) und Marco Michel (11,25) die Punktesammler und hielten mit sauberen Übungen den erwarteten Rückstand in Grenzen.

Trotz dieses Rückstandes gleich zu Wettkampfbeginn mussten die Turner des FC am Pauschenpferd umso konzentrierter sein. Marco Michel (11,2) knüpfte hier an seine ausgezeichnete Übung vom Boden an und zeigte sich bei der Ausführung als technisch äußerst versiert. Niklas Mackert (11,1) und Robert Balint (10,15) erturnten durch sauber ausgeturnte Kreisflanken und Schwungelemente weitere wichtige Punkte, womit sie zum ersten Gerätesieg für den FC Hettingen verhalfen. Die FC-Turner entschieden mit 32,45:29,9 den Gerätesieg für sich und wandelten den Rückstand in eine Führung von 1,5 Punkten um.